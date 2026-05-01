Ungewohnte Ruhe im Dynamo-Umfeld: Thomas Stamm gefällt's

Dresden - Vielleicht so ruhig wie noch nie bestreitet Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga einen Abstiegskampf. Intern mag das auch eine Menge mit der schweizerischen Ruhe von Thomas Stamm (43) zu tun haben. Aber auch im Umfeld rumort es erstaunlich wenig.

Thomas Stamm (43) hat die wohltuende Ruhe im Dynamo-Umfeld registriert. © Lutz Hentschel

"Am Ende geht es um Überzeugung. Und je mehr Überzeugung vielleicht auch von außen in die Mannschaft, in die handelnden Personen da ist, umso ruhiger wirkt es vielleicht", überlegt Dynamos Coach.

Aber er stellt klar: "Gefährlich wäre es, wenn wir uns auf das verlassen. Ich kann es nicht beurteilen, ich war vorher nicht da, man hört das ein oder andere. Aber auch da im Hier und Jetzt sein, ist deutlich wichtiger – und sich auf uns zu konzentrieren. Ich habe diese Woche extrem gespürt, dass wir etwas gutmachen wollen."

Gemeint war die Niederlage in Düsseldorf, die aber auch immer irgendwie eingeplant war. Über Monate hinweg predigen die Schwarz-Gelben, dass es Rückschläge geben wird. Bei den Fans scheint das angekommen zu sein.

Szenen wie 2022 in der Relegation gegen Kaiserslautern sind aktuell quasi ausgeschlossen, noch deutlich dunklere Phasen mit Gräbern auf dem Trainingsplatz zum Glück ohnehin schon lange. Aber auch Pfiffe im Stadion sind in der Regel maximal wenige zu vernehmen.