Dynamo-Leihe Wagner warnt: Klassenerhalt noch nicht fix!
Dresden - Kaiserslauterns Trainer Torsten Lieberknecht (52) hätte es nicht besser ausdrücken können: "Jede Niederlage nagt und schmerzt. Dementsprechend sehen wir uns immer in der Pflicht, unseren Fans was zurückzugeben und für die Fanseele zu spielen", erklärte er vor der Partie bei Dynamo Dresden.
Bei der SGD sah man das nach der Niederlage in Düsseldorf mit Sicherheit nicht anders, trotzdem lässt man sich auch von gewissen Dingen nicht aus dem Konzept bringen. Auch nicht von den gut hörbaren Pfiffen, als es gegen die Roten Teufel mit 0:0 in die Kabine ging. Mitunter wird pausenlos auf so manchem Sitzplatz gemeckert, unzufriedene Fans schreiben E-Mails an Pressevertreter, dass doch bitte kritischer berichtet werden soll.
Unverständlich, hatte man doch bei Schwarz-Gelb das große Ziel Klassenerhalt auch nach der Niederlage in Düsseldorf und erst recht nach dem Heimsieg gegen Kaiserslautern in der eigenen Hand! Noch zur Winterpause hat wohl kaum einer damit gerechnet.
"Die Einzigen, die daran geglaubt haben, waren wir intern", meint Robert Wagner (22). "Was wir für eine Rückrunde spielen, ist beachtlich. Gerade mit dem Druck am Anfang sind wir sehr gut umgegangen, waren immer da, wenn wir da sein mussten."
Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn es für die SGD bei noch zwei ausstehenden Spielen gegen einen direkten Konkurrenten und bereits gerettete Kieler schiefgehen würde. Aber Wagner warnt: "Wir sind rechnerisch noch nicht fix, deswegen müssen wir weiter dranbleiben und so viele Punkte aus den letzten zwei Spielen nehmen, wie es geht."
Dynamos Wagner erwartet in Braunschweig ein unfassbar schweres Spiel
Gegen Kaiserslautern ging es nach dem Rückschlag in Düsseldorf vor allem um Sicherheit. "Die Null zu halten, ist immer sehr wichtig. Dann verlierst du schon mal nicht. Das ist die Basis, die wir auf den Platz bringen wollten. Dass die Null steht, gut verteidigen und wenn wir da Nagelstiche setzen und ein Tor machen, umso besser", so der Mittelfeldspieler.
Am Samstag in Braunschweig komme das nächste "unfassbar schwere Spiel", meint die Freiburg-Leihgabe. "Und da versuchen wir einfach, wieder drei Punkte zu holen und den Klassenerhalt fix zu machen."
Denn das große Ziel ist in greifbarer Nähe. "Wenn man dann am Ende es geschafft hat, ist es sicherlich ein sehr befreiendes Gefühl. Aber das ist erst dann nach dem Spiel, und wir müssen voll da sein in den 90 Minuten. Deswegen tut es uns gut, nicht so weit in die Zukunft zu schauen und immer im Hier und Jetzt zu bleiben und das Spiel voll anzugehen."
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Exklusive News rund um die SGD
- Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos
- Jederzeit abbestellbar
Titelfoto: Lutz Hentschel