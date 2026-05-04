Dynamo-Leihe Wagner warnt: Klassenerhalt noch nicht fix!

Dresden - Kaiserslauterns Trainer Torsten Lieberknecht (52) hätte es nicht besser ausdrücken können: "Jede Niederlage nagt und schmerzt. Dementsprechend sehen wir uns immer in der Pflicht, unseren Fans was zurückzugeben und für die Fanseele zu spielen", erklärte er vor der Partie bei Dynamo Dresden .

Sieht den Klassenerhalt noch nicht in trockenen Tüchern: Dynamos Robert Wagner (22, r.). © Lutz Hentschel

Bei der SGD sah man das nach der Niederlage in Düsseldorf mit Sicherheit nicht anders, trotzdem lässt man sich auch von gewissen Dingen nicht aus dem Konzept bringen. Auch nicht von den gut hörbaren Pfiffen, als es gegen die Roten Teufel mit 0:0 in die Kabine ging. Mitunter wird pausenlos auf so manchem Sitzplatz gemeckert, unzufriedene Fans schreiben E-Mails an Pressevertreter, dass doch bitte kritischer berichtet werden soll.

Unverständlich, hatte man doch bei Schwarz-Gelb das große Ziel Klassenerhalt auch nach der Niederlage in Düsseldorf und erst recht nach dem Heimsieg gegen Kaiserslautern in der eigenen Hand! Noch zur Winterpause hat wohl kaum einer damit gerechnet.

"Die Einzigen, die daran geglaubt haben, waren wir intern", meint Robert Wagner (22). "Was wir für eine Rückrunde spielen, ist beachtlich. Gerade mit dem Druck am Anfang sind wir sehr gut umgegangen, waren immer da, wenn wir da sein mussten."

Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn es für die SGD bei noch zwei ausstehenden Spielen gegen einen direkten Konkurrenten und bereits gerettete Kieler schiefgehen würde. Aber Wagner warnt: "Wir sind rechnerisch noch nicht fix, deswegen müssen wir weiter dranbleiben und so viele Punkte aus den letzten zwei Spielen nehmen, wie es geht."