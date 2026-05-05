Diese Lerneffekte führten Dynamo zum Heim-Dreier im Druck-Duell

Dresden - Rückschläge waren immer einkalkuliert, wichtig ist, dass man daraus auch lernt. Bei Dynamo Dresden war das nach der Niederlage in Düsseldorf der Fall. Denn beim Heimerfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern wusste Coach Thomas Stamm (43) gleich von mehreren Lerneffekten zu berichten.

Hat an den richtigen Schrauben gedreht: Dynamo-Coach Thomas Stamm (43). © Lutz Hentschel

Agieren nach Ballverlusten

"In den ersten 45 Minuten hatten wir schon die besseren Möglichkeiten, die wir im letzten Drittel nicht ganz so sauber zu Ende spielen, aber in unserem eigenen Drittel dann vorm Tor sehr konsequent nachverteidigen, was wir letzte Woche nicht hinbekommen haben", so Stamm über die ersten 45 Minuten gegen den FCK.

In Durchgang zwei hätten seine Mannen "vielleicht inhaltlich nicht immer alles richtig" gemacht, "aber dann mit der Konsequenz, die wir letzte Woche gegen den Ball haben vermissen lassen, super nachverteidigt". Und weil das über die kompletten 90 Minuten so gelaufen wäre, sprach der Schweizer seinem Team auch noch "ein Kompliment" aus.

Aufmerksamkeit bei Standardsituationen

Das Siegtor von Vincent Vermeij (31) hatte seinen Ursprung in einem Dresdner Defensiv-Standard, der dann schnell in die andere Hälfte getragen wurde. Noch nach Düsseldorf bemängelte Dresdens Coach die Fehler bei den Standards. "Die Mannschaft belohnt sich nach einem Einwurf für Kaiserslautern, also in der Defensive. Das, was wir letzte Woche nicht gut gemacht haben. Auch da haben wir einen Schritt nach vorne gemacht. Nach einem defensiven Einwurf kommst du dann zu einer guten Tormöglichkeit, bist geduldig", so der Schweizer.