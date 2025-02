Verletzte Dynamo-Fans nach Rostocker Pyro-Irrsinn!

Pyro zündeten beim Ost-Kracher zwischen Hansa Rostock und Dynamo Dresden alle. Viele Raketen flogen aber gezielt in den Auswärtsblock - und verletzten mehrere SGD-Fans. © IMAGO / Andy Bünning

Das 0:1 von Dynamo im Ostseestadion interessierte danach nicht mehr.

"Die Situation war bis zur Halbzeit ok. Da sind Dinge passiert, die nicht passieren dürfen, ja. Was zur Halbzeit passiert ist, war desaströs. Es wurde eine Sektorentrennung zerstört, demontiert von Dresden-Fans. Es war klar, was dann passiert.

Wird eine Sektorentrennung zerstört, zwei Scheiben waren komplett kaputt, dann droht Spielabbruch, zumindest eine Unterbrechung. Das ist passiert. Die Polizei ist in den Pufferbereich, wurde mit Böllern beworfen. Alles, was danach passiert ist, ist genauso inakzeptabel, wie diese Situation, die dazu geführt hat."

Mit diesen Worten schätzte Wehlend, bis 2023 selbst Geschäftsführer bei Dynamo, die Situation nach der Pause ein.



Dass im Bereich des Gästeblocks "eine Sektorentrennung mutwillig beschädigt wurde", gab Dynamo in seinem Statement zu. Aber danach klingt es doch etwas anders als bei Wehlend: "Es kam heimseitig zu massivem Einsatz von Pyrotechnik, die in großen Teilen gezielt in den Bereich der Dresdner Fans befördert wurde."

Und besonders bitter: "Hierbei kam es zu mehreren Verletzten im Dresdner Block."