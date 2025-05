Unglaublich! Ex-Dynamo-Stürmer Kušej erlebt die emotionalsten 24 Stunden seines Lebens

Vasil Kušey (25, M.) wurde an seinem 25. Geburtstag Vater einer Tochter und schoss ein Tor im letzten Meisterrunden-Spiel von Slavia Prag. © IMAGO / CTK Photo

Aber der Reihe nach: Am Freitagabend setzten bei seiner Verlobten Kristyna die Wehen ein, also ging es für beide in den Kreißsaal der Uniklinik Prag.

Um 2.29 Uhr in der Nacht auf Samstag erblickte Tochter Aria per Kaiserschnitt ausgerechnet am Geburtstag des Papas das Licht der Welt. Nach einer schlaflosen Nacht stand es für den Profi aber überhaupt nicht zur Debatte, das letzte Heimspiel der Saison in der Meisterrunde gegen FC Banik Ostrau abzusagen.

Um 16 Uhr lief er mit seinen Teamkollegen auf und erzielte beim 3:0-Sieg das zweite Tor in der 45. Minute. Nach dem Treffer rannten all seine Mitspieler auf ihn zu und bejubelten seine erste "Bude" als frischgebackener Vater. Kušej wurde nicht ausgewechselt, feierte nach Abpfiff die Meisterschaft mit Slavia, die aber bereits am 27. April feststand.

Dennoch bekam das Team erst am Samstagabend den Meisterpokal im eigenen Stadion übergeben, die Truppe feierte den Erfolg mit jeder Menge Bier und Konfetti auf dem Rasen.