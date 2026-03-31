Verträge laufen aus, Leihen enden: Bekommt Dynamo ein komplett neues Gesicht?
Dresden - Union Berlin und der Hamburger SV haben ein Auge auf Kofi Amoako (20) geworfen, was nicht verwunderlich ist. Der deutsche "U20"-Nationalspieler spielte eine starke Saison. Nach TAG24-Infos hat er eine Ausstiegsklausel im höheren sechsstelligen Bereich. Zieht die ein Bundesligist, ist er weg. Und Sportchef Sören Gonther (39) hätte noch mehr Arbeit als jetzt schon. Denn selbst bei Klassenerhalt wird Dynamo ein neues Gesicht bekommen.
Da wären zum einen die Leihspieler. Julian Pauli (20), Thomas Keller, Jason Ceka (beide 26), Jonas Sterner (23), Robert Wagner, Ben Bobzien (beide 22) und Konrad Faber (28) – sie alle kehren im Sommer vorerst zu ihren Stamm-Vereinen zurück. Bei Pauli, Bobzien und Keller ist jetzt schon abzusehen, dass Dynamo keine Chance auf eine feste Verpflichtung haben wird. Zu stark performen sie in Dresden.
Zum anderen laufen auch etliche Verträge aus. Der 30. Juni 2026 als Vertragsende steht bei Daniel Mesenhöler, Jan-Hendrik Marx (beide 30), Claudio Kammerknecht (26), Lukas Boeder (28), Sascha Risch, Jakob Lemmer (beide 25) und Stefan Kutschke (37) im Arbeitspapier. Während Lemmer ein neues, unterschriftsreifes Angebot vorliegt, dürften alle anderen wohl keinen neuen Vertrag bekommen oder es zumindest sehr schwer haben.
Ob Lars Bünning (28), Nils Fröling (25) und Vinko Sapina (30) trotz gültiger Verträge bei Klassenerhalt in Dresden bleiben werden, das gilt es abzuwarten. Das Trio hat in der Rückrunde kaum Spielzeiten bekommen.
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Fünf Leihspieler kehren zurück
Spannend dürfte auch die Konstellation im Tor mit Tim Schreiber (23), dem im Juli sicher wieder genesenen Lennart Grill (27) und Elias Bethke (23) werden. Alle drei haben einen Vertrag über den 30. Juni hinaus. Drei derart starke Keeper wären sicherlich gut für den Verein, aber ob das die Torhüter mitmachen?
Einer müsste auf die Tribüne. Daher wird es sicherlich auch auf dieser Position Bewegung geben.
Und dann gibt es ja noch jene, die nach ihrem Leihende nach Dresden zurückkehren werden – mit Ausnahme von Robin Meißner (26). Er wird fest vom VfL Osnabrück verpflichtet. Paul Lehmann (21, Verl), Dennis Duah (Havelse), Jonas Oehmichen (beide 22, Aachen), Dominik Kother (26, Duisburg) und Marlon Faß (19, Stuttgarter Kickers) sind zum Trainingsbeginn der neuen Saison wieder in Dresden.
Intern werden nur Oehmichen und Faß überhaupt Chancen eingeräumt, wieder Fuß zu fassen. Alle anderen werden wohl trotz laufender Verträge gehen müssen – wenn Dynamo die Klasse hält. Da kommt viel, viel, viel Arbeit auf Sportgeschäftsführer Gonther zu.
Titelfoto: Fotomontage (3): Lutz Hentschel