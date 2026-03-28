Vertrag von Dynamos Kapitän läuft aus: Wie geht es bei Stefan Kutschke weiter?
Dresden - Wohin die nächste Reise geht, das wollte Stefan Kutschke (37) nicht verraten. Was er dort macht, ist jedem klar: Dynamo Dresdens Kapitän spielt mit ein paar Kollegen Golf. Unklar ist allerdings, wohin die Reise mit Kutschke nach der Saison geht und was er dann macht.
"Schon ein paar Mal. Aber es ist auch schon ein paar Monate her und auch in den vergangenen Jahren", erklärte Kutschke auf die Frage, ob er denn im stressigen Abstiegskampf die Zeit gefunden hat, über seine Karriere nach dem Fußball nachzudenken.
Der Vertrag des 37-Jährigen läuft aus, ein Weitermachen (zumindest in Dynamos Ersten) ist ausgeschlossen.
"Deswegen habe ich irgendwann gestartet, ein Studium zu machen. Und was alles mal in die Richtung gehen soll, was ich mir danach vorstelle", erklärt er. "Ich hoffe, dass ich nicht irgendwann zurückmuss zu meiner Ausbildungsstätte, auf die Agentur für Arbeit. Das wäre mein großer Wunsch. Aber da wird es weitergehen."
Zu gegebener Zeit wolle Kutschke darüber informieren. Die ist jetzt natürlich noch nicht, denn die SGD steckt noch tief im Abstiegskampf der 2. Bundesliga fest.
"Und ich will nicht, dass der Name Stefan Kutschke im Mittelpunkt steht, wie geht es mit dem Stefan Kutschke weiter?", macht er klar.
Dynamo Dresden: Nach der kurzen Auszeit wartet die Crunchtime
Die Crunchtime mit sieben wichtigen Spielen im Sieben-Tage-Rhythmus duldet keine Ablenkungen. Umso wichtiger sind für den Routinier und seine Kollegen jetzt noch einmal die vier freien Tage, die Coach Thomas Stamm (43) ihnen gewährt hat.
"Das ist mal wichtig, etwas Neues zu sehen und aus dem gewohnten Ablauf, den wir alle sehr gerne machen, rauszukommen und einfach mal auf andere Gedanken zu kommen", so Kutschke.
Er präzisiert: "Wenn mal nicht immer dieser Druck da ist, liefern zu müssen. Aber ich glaube, der eine oder andere ist auch immer froh, wenn er seinen Nebenmann mal nicht sieht, freut sich dann trotzdem auf den Dienstag, wenn man den Nebenmann dann wieder sieht. Und deswegen ist das wichtig. Weil die Wochen, die dann kommen, werden schon hart."
Und ganz ohne Mitspieler muss er ja nicht auskommen. Denn bei der Reisegruppe Golf sind natürlich auch jede Menge Kollegen um Claudio Kammerknecht (26), Lars Bünning (28) und Niklas Hauptmann (29) dabei. Dem Teamspirit wird es nur guttun ...
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Exklusive News rund um die SGD
- Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos
- Jederzeit abbestellbar
Titelfoto: Lutz Hentschel