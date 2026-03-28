Vertrag von Dynamos Kapitän läuft aus: Wie geht es bei Stefan Kutschke weiter?

Dresden - Wohin die nächste Reise geht, das wollte Stefan Kutschke (37) nicht verraten. Was er dort macht, ist jedem klar: Dynamo Dresdens Kapitän spielt mit ein paar Kollegen Golf. Unklar ist allerdings, wohin die Reise mit Kutschke nach der Saison geht und was er dann macht.

Im Testspiel gegen den FK Mlada Boleslav erzielte Stefan Kutschke (37, M.) das Siegtor. In seiner wohl letzten Saison in der 2. Bundesliga wartet er noch auf einen Treffer. © Lutz Hentschel

"Schon ein paar Mal. Aber es ist auch schon ein paar Monate her und auch in den vergangenen Jahren", erklärte Kutschke auf die Frage, ob er denn im stressigen Abstiegskampf die Zeit gefunden hat, über seine Karriere nach dem Fußball nachzudenken.

Der Vertrag des 37-Jährigen läuft aus, ein Weitermachen (zumindest in Dynamos Ersten) ist ausgeschlossen.

"Deswegen habe ich irgendwann gestartet, ein Studium zu machen. Und was alles mal in die Richtung gehen soll, was ich mir danach vorstelle", erklärt er. "Ich hoffe, dass ich nicht irgendwann zurückmuss zu meiner Ausbildungsstätte, auf die Agentur für Arbeit. Das wäre mein großer Wunsch. Aber da wird es weitergehen."

Zu gegebener Zeit wolle Kutschke darüber informieren. Die ist jetzt natürlich noch nicht, denn die SGD steckt noch tief im Abstiegskampf der 2. Bundesliga fest.

"Und ich will nicht, dass der Name Stefan Kutschke im Mittelpunkt steht, wie geht es mit dem Stefan Kutschke weiter?", macht er klar.