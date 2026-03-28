Verlängert Jakob Lemmer bei der SGD? "Will auf jeden Fall in der 2. Liga spielen"
Dresden - In den 90 Minuten bei Dynamos Testkick gegen FK Mladá Boleslav war Jakob Lemmer (25) nicht entscheidend aufgefallen. In den 1522 Minuten in der 2. Bundesliga zuvor deutlich häufiger. Gerade deswegen ist Dresdens Offensivkraft zuletzt auch häufiger Gesprächsthema - sicher nicht nur in der Landeshauptstadt.
Denn Lemmers Vertrag läuft zum Ende der Saison aus. Fünf Tore und eine Vorlage hat der 25-Jährige bisher als Bewerbungsschreiben für ein Arbeitspapier auf den Tisch gelegt.
"Jeder weiß, dass ich mich hier wohlfühle in der Stadt und im Verein, in der Mannschaft. Ich bin jetzt schon einige Jahre hier und habe mir hier ein Umfeld aufgebaut. Mal sehen, aber jetzt kommen die Crunchtime und die wichtigen Spiele. Da muss erst mal der Fokus drauf sein", erklärt der Außenbahnspieler.
Gibt es also bald was zu verkünden? "Das kann immer sein, auf jeden Fall." Wäre es vor der Crunchtime nicht sinnvoller für einen freien Kopf? "So kann man es auch sehen, natürlich. Mal sehen, es ist im Fußball immer schwierig", manövriert Lemmer ein wenig herum.
TAG24 weiß, ihm liegt ein unterschriftsreifes Papier vor. Aber Lemmer war zuletzt - auch aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre - nicht mehr gesetzt. Ben Bobzien (22) und Jason Ceka (26) hatten die Nase vorn. Spielt das Thema Spielpraxis eine Rolle?
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Jakob Lemmer denkt über seine Rolle bei Dynamo Dresden nach
"Klar, im Moment ist es so, dass ich nicht jedes Spiel von Anfang an mache, was mein Anspruch ist", gesteht er.
"Zu spielen ist einfach am wichtigsten. Klar fließt das auch mit ein, wenn man denkt, vielleicht wird gerade auf jemand anderes gesetzt, einen anderen Spielertyp auf meiner Position. Da macht man sich natürlich schon Gedanken, wie es dann auch in der nächsten Saison aussieht."
Vor allem vor seiner Sperre war der Außenbahnspieler richtig gut im Geschäft, hat gezeigt, dass er in der 2. Bundesliga Fuß fassen konnte. Drunter will es der gebürtige Gießener auch nicht mehr machen.
"Ja, ich will auf jeden Fall in der 2. Liga spielen. Das ist klar, so hoch wie möglich", macht Lemmer klar. Er findet: "Ich habe gute Jahre hier gehabt. In der 3. Liga sind wir hochgegangen, in der 2. Liga habe ich gute Spiele gemacht. Ich kann auf jeden Fall gut mithalten und habe mich dahin entwickelt, dass ich schon sagen kann, in der 2. Liga spielen zu wollen."
Bestenfalls ja auch nächste Saison mit Schwarz-Gelb.
Titelfoto: Lutz Hentschel