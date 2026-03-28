Verlängert Jakob Lemmer bei der SGD? "Will auf jeden Fall in der 2. Liga spielen"

Dresden - In den 90 Minuten bei Dynamos Testkick gegen FK Mladá Boleslav war Jakob Lemmer (25) nicht entscheidend aufgefallen. In den 1522 Minuten in der 2. Bundesliga zuvor deutlich häufiger. Gerade deswegen ist Dresdens Offensivkraft zuletzt auch häufiger Gesprächsthema - sicher nicht nur in der Landeshauptstadt.

Im Testspiel gegen Boleslav kam Jakob Lemmer (25, o.) kaum zur Geltung. © Lutz Hentschel

Denn Lemmers Vertrag läuft zum Ende der Saison aus. Fünf Tore und eine Vorlage hat der 25-Jährige bisher als Bewerbungsschreiben für ein Arbeitspapier auf den Tisch gelegt.

"Jeder weiß, dass ich mich hier wohlfühle in der Stadt und im Verein, in der Mannschaft. Ich bin jetzt schon einige Jahre hier und habe mir hier ein Umfeld aufgebaut. Mal sehen, aber jetzt kommen die Crunchtime und die wichtigen Spiele. Da muss erst mal der Fokus drauf sein", erklärt der Außenbahnspieler.

Gibt es also bald was zu verkünden? "Das kann immer sein, auf jeden Fall." Wäre es vor der Crunchtime nicht sinnvoller für einen freien Kopf? "So kann man es auch sehen, natürlich. Mal sehen, es ist im Fußball immer schwierig", manövriert Lemmer ein wenig herum.

TAG24 weiß, ihm liegt ein unterschriftsreifes Papier vor. Aber Lemmer war zuletzt - auch aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre - nicht mehr gesetzt. Ben Bobzien (22) und Jason Ceka (26) hatten die Nase vorn. Spielt das Thema Spielpraxis eine Rolle?