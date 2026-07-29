Dynamo-Vizekapitän Vermeij verrät sein Saisonziel

Dresden - Diese Niederlage ging ihm ganz schön gegen den Strich! Vincent Vermeij (31) schimpfte während des 1:2 im ersten von zwei Testspielen gegen Energie Cottbus wie ein Rohrspatz. Das liegt an seiner vorbildlichen Einstellung - und wahrscheinlich auch an seiner neuen Rolle, bei der er sich noch mehr einbringen will.

Vincent Vermeij sieht sich in dieser Saison in einer Führungsrolle. © Picture Point / Gabor Krieg

"Ich habe natürlich letzte Saison, währenddessen, schon mal ein bisschen gespürt, dass ich vielleicht diese Rolle einnehmen kann. Jetzt natürlich, als Stefan Kutschke auch aufgehört hat, müssen wir da halt so eine Riesenlücke füllen", sagt die Nummer zwei hinter Niklas Hauptmann.

Vermeij ist neuer Vizekapitän der SGD, Teil des fünfköpfigen Mannschaftsrats.

"Und ja, ich habe auch gespürt, dass es vielleicht für mich was ist dieses Jahr, wo ich mich hoffentlich auf dem Platz und neben dem Platz als Person weiterentwickeln kann", meint der Niederländer.

In seiner Zeit in Duisburg und Freiburg hat der Routinier die Rolle schon innegehabt, "und in Düsseldorf habe ich das im Endeffekt auch gespürt. Und ja, ich freue mich einfach, diese Rolle wiederzuhaben. Um ehrlich zu sein, ist es erst mal richtig schön. Ich freue mich, dass der Staff und die Jungs auch in der Mannschaft mich gewählt haben", gibt Vermeij zu.