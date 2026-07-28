Ehefrau macht Fehlgeburt öffentlich: Dynamo-Ass trauert um ungeborenes Kind

Dresden - Schwerer Schicksalsschlag für Dynamo Dresdens Lukas Boeder (29) und Ehefrau Helen (30): Sie trauern um ihr ungeborenes Baby. Wie die Content-Creatorin auf ihren Social-Media-Profilen bekannt gab, hat sie eine Fehlgeburt erlitten. Es wäre das zweite gemeinsame Kind des Paares gewesen.

Die Boeders freuten sich schon auf Baby Nummer zwei, doch Helen erlitt eine Fehlgeburt. © Screenshot/Instagram/@helen_bder

"Manchmal läuft das Leben eben nicht so, wie man es sich vorgestellt hat", schrieb Helen zu einer Reihe an Bildern, die ihre bisherige Schwangerschaftsreise zeigen.

Auf strahlend glückliche Fotos mit Schwangerschaftstest oder ihrer einjährigen Tochter im "Große Schwester"-T-Shirt folgen Aufnahmen aus dem Krankenhaus und einer brennenden Kerze.

"Die letzte Woche war ein Auf und Ab voller Emotionen", erklärte die 30-Jährige. "Auch wenn es mir unglaublich schwerfällt, versuche ich, positiv zu bleiben. Ich bin ein Mensch, der daran glaubt, dass alles aus einem Grund geschieht. Trotzdem ist dieser Schmerz nicht zu beschreiben."

Besonders weh tue es, wenn sie ihre Tochter anschaue, weil sie wisse, dass sie die beste große Schwester geworden wäre: "Doch ich bin mir sicher, dass unsere Zeit kommen wird."

Bis dahin gebe sie ihrem Körper die Zeit, die er brauche, um zu heilen.