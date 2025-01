Vom Trainingslager vor den Traualtar: Dynamos Batista Meier heiratet seine Alisa!

Oliver Batista Meier (23) und seine Verlobte Alisa haben am Montag geheiratet. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/alisascarpello (2)

Am gestrigen Montag gaben sich die beiden in Mannheim klassisch im weißen Kleid und schwarzen Anzug das Jawort und feierten anschließend im kleinen Kreis, wie in ihren Instagram-Storys zu sehen war.

Auch die Fotografin der romantischen Veranstaltung teilte bereits einen kurzen Einblick in Zeremonie und Feier auf Instagram, bei der auch Drittliga-Konkurrent Terrence Boyd (33) zu Gast war.

Im Juni hatten das Model und der Fußballer ihre Verlobung öffentlich gemacht, nur ein halbes Jahr später schritten sie jetzt tatsächlich vor den Traualtar.

Ein straffer Zeitplan für Batista Meier, schließlich war er erst am Sonntag aus dem Trainingslager mit der SGD in der Türkei zurückgekehrt!

Wie Dynamo gegenüber TAG24 bestätigte, wird der 23-Jährige zudem schon am heutigen Dienstag wieder normal am Trainingsbetrieb in Dresden teilnehmen, Zeit für Flitterwochen oder zumindest ein paar entspannte gemeinsame Tage bleibt den Frischvermählten also nicht.