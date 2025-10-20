Von der Tribüne zum Dynamo-Helden: Rossipals (fast) "perfektes Comeback"

Dresden - Das ist mal eine Geschichte! In der Saison 2019/20 spielte Alexander Rossipal (29) für ein Jahr leihweise bei Preußen Münster. Die Rückkehr am Samstag wurde für Dynamo Dresdens Linksverteidiger eine richtig emotionale. Nicht aus Verbundenheit zur Stadt, sondern weil er ein Wahnsinns-Comeback hinlegte.

Das pure Glück: Nach seinem direkten Freistoß-Tor gab's für Alexander Rossipal (29, l.) kein Halten. © imago/Jan Huebner

"Ich habe fast das perfekte Comeback geschafft, mit drei Punkten im Gepäck wäre es perfekt gewesen. Aber dass ich den so treffe, freut mich natürlich, weil ich die letzten sechs Wochen kaum schießen konnte, aufgrund der Verletzung", erklärt Dresdens Doppelscorer vom 2:2 in Münster.

"Dass ich den so treffe, wie ich ihn eigentlich noch nie so perfekt getroffen habe, das war natürlich ein extremer Glücksmoment", sagt Rossipal über seinen Freistoßtreffer zum 1:0.



Aus knapp 24 Metern zirkelte der Linksfuß das Spielgerät mit dem notwendigen Feuer fast in den Winkel - historisch!

Den letzten direkten Freistoßtreffer in der 2. Bundesliga machte ein gewisser Patrick Ebert (38) im August 2019, also vor über sechs Jahren.

"Ich habe mich gut gefühlt, die Position oder der Ball lag super und dann habe ich einmal gedacht: Komm, jetzt bist du dran und es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert", konnte sich Rossipal darüber freuen. "Man merkt das relativ kurz nach dem Trefferbild vom Ball. Man schaut dann dem nach, und wenn der so reinfliegt, ist das unfassbar."