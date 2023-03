Von wegen immer nur Krawalle: Fanprojekt macht im Dynamo-Stadion Schule

Dresden - Und täglich grüßt das Murmeltier: Als Dynamo -Fans am Wochenende im Sachsenderby gegen Aue ein homophobes Plakat in die Höhe reckten, sah Fußball-Deutschland seine Klischees gegenüber der SGD und seinen Anhängern wieder einmal bestätigt. "Da wird sich nie etwas ändern", war der Tenor vieler, die nur allzu gern ihre Vorurteile bestätigt sehen.

Fanprojekt-Leiter Ronald Beć (37, l.) und Erik Guth (37), Projektkoordinator am Lernzentrum des Fanprojektes, im Leseraum des Fanprojekts im Stadion. © Eric Münch

Dass es nicht so einfach ist, beweist nicht zuletzt das Fanprojekt Dresden. Das betreibt schon seit vielen Jahren politische und gesellschaftliche Bildung direkt im Stadion.

Stellt Euch vor, Ihr habt zwei Äpfel. Einen Apfel lasst Ihr unberührt auf dem Tisch liegen, den anderen könnt Ihr beschimpfen und auch einmal fallen lassen. Passiert doch nichts, äußerlich bleiben beide (annähernd) gleich.

Mit diesem lebensnahen Beispiel versucht Erik Guth (37), Projektkoordinator am Lernzentrum des Fanprojektes, Kindern zu veranschaulichen, was Mobbing in anderen Menschen anstellen kann. Denn: Schneidet man beide Äpfel auf, ist der eine unter seiner unbeschadeten Hülle frisch und saftig, der andere ist im Inneren verletzt.



"Häufig macht es bei den Kindern an dieser Stelle Klick", sagt Guth. Er ist seit Oktober 2021 beim Fanprojekt, ist in diesem sozialen Beruf auf zweitem Bildungsweg glücklich geworden.

Heute leitet er verschiedenste Projekte für Schulkassen, außerschulische Gruppen und Jugendmannschaften, thematisiert Fair Play als zentralen Wert, die verschiedenen Arten von Gewalt und was es ausmacht, in einer Mannschaft zu agieren, die aus den verschiedensten Kulturen besteht. Alles im Kontext des Dynamo-Stadions, sogar in der Mannschaftskabine.