25.02.2023 10:33 Vor Spitzenspiel gegen Dynamo: Elversberg bangt um sein Top-Sturmduo!

Wenn Dynamo Dresden am Sonntag zum ersten Mal in Elversberg auf Punktejagd geht, könnte neben der guten Form der SGD ein weiterer Umstand in die Karten spielen.

Von Lukas Schulze

Elversberg - Es wird eine Premiere sein, wenn die SG Dynamo Dresden am Sonntag in der saarländischen Gemeinde Spiesen-Elversberg absteigt und auf Punktejagd geht. Neben der guten Form der Dynamos gibt es einen weiteren Umstand, der der SGD in die Karten spielen könnte. Kollektiver Jubel: Die SV Elversberg hat sechs Torschützen, die in dieser Saison mindestens fünffach trafen. Darunter auch Nick Woltemade (4.v.l.). © Picture Point / Gabor Krieg Werder Bremens-Leihgabe Nick Woltemade (21) brauchte ein paar Monate Anlaufzeit. Genaugenommen war es November, bis endlich der Torknoten bei ihm platzte und er sich in der Startelf der Elversberger festspielte. Seitdem hat der 1,98 Meter große Zug aber keine Bremsen mehr: In den letzten acht Drittliga-Partien sammelte Woltemade sage und schreibe elf Scorerpunkte, also im Schnitt mehr als eine Torbeteiligung pro Spiel. Trotz seiner Größe ist Woltemade mehr als nur ein klassischer Zielspieler, präsentiert sich auch erstaunlich gelenkig und beweglich, wie insgesamt sieben Torvorlagen in dieser Spielzeit belegen. Dynamo Dresden Erkältungswelle bei Dynamo Dresden: Nicht nur Markus Anfang hat es erwischt Und war damit ein wichtiger Faktor für die sieben Siege der "Elv" aus den letzten acht Begegnungen. Doch wie die "Bild" berichtet, steht hinter dem Einsatz des Mittelstürmers ein großes Fragezeichen - der Angreifer schleppt sich mit einer Grippe rum. "Es kann sein, dass es Nick bis zum Spiel nicht schafft", erklärte Trainer Horst Steffen (53) auf Nachfrage der Zeitung, wie One Football berichtete. Der Ausfall des deutschen U20-Nationalspielers wäre für die Saarländer auch vor dem Hintergrund ein schwerer Schlag, da Toptorjäger Luca Schnellbacher (28, zwölf Saisontore) mit einem Außenbandriss definitiv fehlen wird. Der Matchwinner: Valdrin Mustafa (24, l.) schnürte nach seiner Einwechslung gegen Zwickau einen Doppelpack und stände bei einem Ausfall Woltemades bereit. Elversbergs Topscorer Jannik Rochelt (24, r.) gratuliert ihm. © Picture Point / Gabor Krieg Für alle Dynamo-Sympathisanten, die jetzt Lunte riechen, kommt allerdings noch eine schlechte Nachricht: Ersatzmann Valdrin Mustafa (24) stände bereit und strotzt nach seinem siegbringenden Doppelpack vom vergangenen Samstag in Zwickau (2:0) nur so vor Selbstvertrauen. Und dann wäre da Jannik Rochelt (24), der mit 18 Scorerpunkten nur einen weniger als Dynamo-Primus Ahmet Arslan (28) auf dem Konto hat und dank dieser Leistungen von zahlreichen Zweitligisten umworben wird. Tabelle 3. Liga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 SV 07 Elversberg 23 58:18 56 2 SC Freiburg II 23 31:22 45 3 SV Wehen Wiesbaden 23 43:27 44 4 1. FC Saarbrücken 23 36:27 39 5 SV Waldhof Mannheim 23 38:36 39 6 SG Dynamo Dresden 23 41:27 37 7 VfL Osnabrück 23 45:35 37 8 TSV 1860 München 24 38:33 35 9 FC Ingolstadt 04 23 34:30 34 10 FC Viktoria Köln 1904 23 32:31 32 11 SC Verl 23 33:31 31 12 MSV Duisburg 23 29:30 29 13 Rot-Weiss Essen 23 28:33 28 14 FC Erzgebirge Aue 23 27:32 27 15 SpVgg Oberfranken Bayreuth 23 20:41 22 16 Hallescher FC 24 29:41 21 17 BV Borussia 09 Dortmund II 23 18:34 21 18 VfB Oldenburg 23 26:43 21 19 FSV Zwickau 23 19:38 20 20 SV Meppen 23 23:39 19 Die Tabelle der 3. Liga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Drittliga-Meister und steigt in die 2. Liga auf. Auch der Zweite steigt direkt auf. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Platz der 2. Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in der Liga.

