Vorm 0:1 zu spät gewechselt? Dynamo-Coach Stamm räumt Fehler ein!

Dresden - Kennt Ihr noch Marco Terazzino? Er hat am 29. Januar 2020 für den letzten Dresdner Auftaktsieg ins neue Jahr gesorgt. 1:0 hieß es vor fünf Jahren in der 2. Bundesliga gegen Karlsruhe. Seither wartet Dynamo und muss es noch mindestens ein Jahr. Das diesjährige erste Spiel gegen Köln ging mit 2:3 in die Hose.