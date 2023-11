Wechselt Dynamos Jongmin Seo im Winter nach Österreich?

Jongmin Seo (21, l.) beim Pokalspiel in Niesky. Dort spielte er über die vollen 90 Minuten und erzielte das fünfte Dynamo-Tor. © Lutz Hentschel

Nicht zwingend, aber auch nicht unmöglich. Es kann durchaus sein, dass Seo am Sonntag im Kader für das Saarbrücken-Spiel steht. Was dann im Winter passiert, scheint noch offen.

"Es ist angefragt worden, ob es in Ordnung wäre, wenn er mal in Ried mittrainieren könnte", sagt Trainer Markus Anfang (49). "Dem haben wir zugestimmt, er hat auch seine Spielzeit bekommen", so der Coach zum Hintergrund des Probetrainings.

"Wir haben Kadergespräche geführt, die wir erstmal nicht nach draußen transportieren. Wenn uns aber einer fragt, ob er eine Alternative in Anspruch nehmen kann, dann sollten wir so fair sein, ihm die Möglichkeit zu geben."

Ob damit nur das Training gemeint war oder auch ein Wechsel, ließ der 49-Jährige offen.