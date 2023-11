Nächste Saarbrücken-Absage droht! Fliegt Dynamo morgen überhaupt los?

Saarbrücken/Dresden - Die Reisegruppe Dynamo Dresden fliegt am Samstag um 18.55 Uhr von Dresden aus nach Frankfurt am Main und fährt mit dem Bus weiter nach Saarbrücken .

Der Dynamo-Tross hat seinen Flug extra in die Abendstunden verlegt, um sicher zu gehen, dass man vorher weiß, ob gespielt wird oder nicht. © IMAGO/Fussball-News Saarland

Das Abschlusstraining geht noch daheim über die Bühne und ermöglicht es, davor mal kurz der Mitgliederversammlung beizuwohnen. Soweit der geänderte Plan. Es kann aber auch ganz anders kommen. Denn die Partie am Sonntag steht erneut auf der Kippe.

Die Entscheidung, ob der Ball im Ludwigspark buchstäblich rollen kann, soll endgültig bis Samstagmittag fallen - um den Dresdnern im Fall der Fälle eine erneute kostspielige wie unnötige Reise ins Saarland zu ersparen.

Eine Platzkommission war bereits am Freitagnachmittag in Saarbrücken. Ergebnis: Der Rasen im Ludwigspark sei, Stand jetzt, "grundsätzlich bespielbar", sagte Stadt-Pressesprecher Thomas Blug dem Saarländischen Rundfunk. Was "grundsätzlich" in diesem Zusammenhang bedeutet, hat er nicht weiter ausgeführt.

"Wir beschäftigen uns nicht mit einer möglichen Absage. Das können wir machen, sollte es so kommen. Auch die Spieler reden gar nicht darüber. Es ist kein Thema, nur das Spiel zählt für uns", sagt Dynamo-Trainer Markus Anfang (49) dazu.