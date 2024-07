Wer wird neuer Dynamo-Kapitän?

Dresden - Bisher trugen nur die zwei Keeper Daniel Mesenhöler (28) und Tim Schreiber (22) die Binde am Arm. Am Samstag gegen Jahn Regensburg könnte sich das ändern, denn in dieser Woche sollen bei Dynamo einige Entscheidungen fallen. Wer führt die SGD in der neuen Saison aufs Feld?