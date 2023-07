Wiedersehen mit Schröter! Ex-Dynamo wechselt zu diesem Drittliga-Konkurrenten

Dresden/München - Bei Dynamo Dresden startete er super in die 2. Bundesliga , verließ aber nach nur einem Jahr mit dem Abstieg 2022 die SGD wieder. Nun gibt es in der kommenden Saison ein Wiedersehen mit Morris Schröter (27).

Der Rechtsaußen wechselt mit sofortiger Wirkung vom FC Hansa Rostock in die 3. Liga und schließt sich dem TSV 1860 München an.

Nun schließt sich der Rechtsaußen dem TSV 1860 München an. © Lutz Hentschel

In der 2. Bundesliga lief er dabei 31 Mal für die SGD auf, erzielte ein Tor. Während er sich in der ersten Phase in seiner Premieren-Saison im deutschen Unterhaus super anpasste, verlor er in der entscheidenden Phase des Abstiegskampfs seinen Stammplatz.

Wohl auch deshalb zog er kurz vor dem Trainingsauftakt im vergangenen Sommer eine Option in seinem Vertrag, die es ihm erlaubte, zu Hansa Rostock zu wechseln und dabei in der 2. Bundesliga zu bleiben.

Für die "Kogge" bestritt er 20 Spiele in der Liga, ein Tor gelang ihm nicht. Er kam nicht über 416 Spielminuten hinaus und konnte sich an der Küste keinen Stammplatz erarbeiten.

Nun wagt der Rechtsaußen einen sportlichen Schritt zurück und will in der 3. Liga erneut angreifen.

Mit den Absteigern Arminia Bielefeld, SV Sandhausen, Jahn Regensburg und Teams wie Dynamo, Saarbrücken und eben 1860 München, die einen neuen Anlauf auf den Aufstieg nehmen, wird es nicht nur spannend, sondern die Konkurrenz auch hoch.