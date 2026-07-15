15.07.2026 05:46 Warum Dynamo genau der richtige Schritt für Junior-Wolf Neininger ist

Till Neininger komplettiert seit Dienstag Dynamos Innenverteidiger-Quartett, soll beim Ligakonkurrenten der Wölfe Einsatzzeit sammeln.

Von Jens Maßlich

Dresden - Bei der Pressing-Übung neben Friedrich Müller (20) eingeteilt, jede Menge Ballkontakte im Aufbau und nach dem Training fleißig das Material einsammeln: Till Neininger (19) musste schnell ankommen. Jetzt will und muss Dynamo Dresdens elfter Neuzugang auch einen starken Eindruck hinterlassen.

Nicht nur nach dem Training soll sich Till Neininger (20, rechts) ordentlich einbringen. © Jens Maßlich "Er bringt eine starke körperliche Präsenz und Zweikampfstärke sowie eine für sein Alter sehr gut ausgeprägte Übersicht im Spielaufbau mit", beschreibt Dynamo-Sportboss Sören Gonther (39) die Leihe vom VfL Wolfsburg. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger komplettiert seit Dienstag das Innenverteidiger-Quartett der SGD, soll beim Ligakonkurrenten der Wölfe Einsatzzeit sammeln. "Für seine nächsten Schritte ist es entscheidend, regelmäßig Spielpraxis zu sammeln und Verantwortung zu übernehmen", betont VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler (39) auf der Wölfeseite. "Dynamo Dresden bietet ihm dafür ein sehr gutes Umfeld. Zudem verfügt der Klub über eine 'U21'-Mannschaft, die wie wir auch an der Bundesliga Talent Series teilnimmt. So ist sichergestellt, dass Till unabhängig von seinem Einsatzbereich regelmäßig auf einem hohen Niveau Erfahrungen sammeln kann." Dynamo Dresden Dynamo-Dresden-Blog: Erster Auftritt beim Training! SGD-Neuzugang Neininger mischt schon voll mit 1,88 Meter bringt der Junioren-Nationalspieler (24 Länderspiele) als Gardemaß mit. Er muss sich mit Dynamos Senkrechtstarter der Vorsaison, Friedrich Müller (20), um jede Minute duellieren. Die ersten Eindrücke aber sollen passen.

Dynamo-Angreifer Vermeij mit gutem Gefühl bei Neuzugang Neininger