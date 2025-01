Wird das Rudolf-Harbig-Stadion für Dynamo zum Millionen-Grab?

Dresden - Noch ist es ein Haushaltsentwurf für 2025/2026, noch kann Dynamo hoffen. Aber so richtig glaubt keiner im Verein daran, dass in den kommenden beiden Jahren die üblichen Zuschüsse zur Stadionmiete fließen werden.

Bei Dynamo-Heimspielen ist das Harbig-Stadion immer gut gefüllt. Sonst wäre die hohe Miete für den Verein nicht zu stemmen. © imago/Dennis Hetzschold

Die Stadt Dresden ist klamm - vor allem in brüchigen Brücken-Zeiten. Beim Punkt "Betriebskostenbeihilfe an PG Stadion Dresden zur Miet-/Pachtminderung SG Dynamo Dresden" stehen für beide Jahre "0,00 Euro".

Dass wahrscheinlich nichts kommen wird, das war schon zur Mitgliederversammlung am 16. November herauszuhören. Da wurden super Zahlen präsentiert. Wirtschaftsprüfer Erik Istel verwies auf ein Rekord-Eigenkapital von 11,5 Millionen Euro.

In der Saison 2023/2024 wurde ein Überschuss von 1,6 Millionen erwirtschaftet. Doch Istel sagte da schon, dass es nicht mehr so rosig aussieht, "falls die städtischen Zuschüsse wegfallen sollten".

Finanz-Geschäftsführer Stephan Zimmermann blies ins gleiche Horn: "Wir gehen davon aus, dass wir keinen Betriebskostenzuschuss erhalten." Doch Dynamo will in naher Zukunft einiges in Stein und Bein investieren. Da hilft jeder Cent zusätzlich - und da gehören die Stadionzuschüsse dazu. Fallen die weg, müsste Dynamo die volle Summe zahlen.

Ob 3,2 Millionen Euro (quasi 168.000 Euro pro Heimspiel in Liga drei) im Jahr an Miete oder nur 1,7 - das ist dann schon ein gewaltiger Unterschied.