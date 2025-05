Wofür zahlreiche Bundesligisten Dynamo beneiden

Die Sachsen zogen damit sogar mehr Zuschauer in ihren Bann als in ihren letzten Zweitliga-Jahren und freuen sich jetzt schon über den besten Schnitt seit einem halben Jahrhundert.

28.899 Zuschauer kamen im Schnitt zu den bisherigen 18 Heimspielen ins Rudolf-Harbig-Stadion, das an drei Spieltagen komplett ausverkauft war, fünfmal über 30.000 Zuschauer.

Die Fans der Sachsen zeigten sich aber ebenso reisefreudig und begleiteten ihr Team auch in die Fremde.

Mit im Schnitt 2762 Fans belegt die SGD in der Auswärtsfahrertabelle den ersten Platz und schindete beispielsweise mit 3800 Zuschauern in Mannheim und knapp 10.000 in Hannover ordentlich Eindruck.