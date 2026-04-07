"Wollen wir nicht sehen": So reagierte Dynamo-Schlichter Kutschke auf die Ausschreitungen

Dresden - Auf dem Feld konnte der gesperrte Stefan Kutschke (37) nicht helfen, dafür hatte es Dynamos Profi abseits davon probiert. Als die Krawalle zwischen Hertha- und SGD-Fans starteten, eilte der Dresden-Kapitän von der Pressetribüne runter und versuchte, die Lage zu beruhigen.

Am Samstagabend war der gesperrte Stefan Kutschke (37, 2.v.l.) erst als Schlichter, dann als Tröster unterwegs. © Lutz Hentschel

"Es ging um die Kommunikation. Ich glaube, das Spiel stand dann schon ein bisschen auf der Kippe. Da ging es um das Vermitteln zwischendurch. Dort ist es eigentlich nur ein kurzer Kommunikationsweg, dass du hilfst, dass es so schnell wie möglich weitergeht", erklärt Kutschke.

Ihm ist wichtig: "Da hat man doch schon auch das Bedürfnis zu helfen und zu schlichten. Dass sowas nicht sein muss, dass dort die Bengalos in die Zuschauerblöcke fliegen und so weiter: Das sind Bilder, die wir nicht sehen wollen!"

Die Ausschreitungen an sich hätten die Mannschaft aber nicht die Konzentration gekostet, findet der Routinier. Schon aber die zwei Unterbrechungen in der fünften und in der 19. Minute.

Jetzt wünscht sich Kutschke, dass die Mannschaft in den letzten sechs Partien "reifer" agiert und in so einem Spiel auch in Überzahl mal den Punkt mitnimmt. "Jeder Punkt ist Gold wert, das haben wir schon mal gesehen, was der ausmachen kann. Das soll die Marschroute für die nächsten sechs Spiele sein."