"Wollen wir nicht sehen": So reagierte Dynamo-Schlichter Kutschke auf die Ausschreitungen
Dresden - Auf dem Feld konnte der gesperrte Stefan Kutschke (37) nicht helfen, dafür hatte es Dynamos Profi abseits davon probiert. Als die Krawalle zwischen Hertha- und SGD-Fans starteten, eilte der Dresden-Kapitän von der Pressetribüne runter und versuchte, die Lage zu beruhigen.
"Es ging um die Kommunikation. Ich glaube, das Spiel stand dann schon ein bisschen auf der Kippe. Da ging es um das Vermitteln zwischendurch. Dort ist es eigentlich nur ein kurzer Kommunikationsweg, dass du hilfst, dass es so schnell wie möglich weitergeht", erklärt Kutschke.
Ihm ist wichtig: "Da hat man doch schon auch das Bedürfnis zu helfen und zu schlichten. Dass sowas nicht sein muss, dass dort die Bengalos in die Zuschauerblöcke fliegen und so weiter: Das sind Bilder, die wir nicht sehen wollen!"
Die Ausschreitungen an sich hätten die Mannschaft aber nicht die Konzentration gekostet, findet der Routinier. Schon aber die zwei Unterbrechungen in der fünften und in der 19. Minute.
Jetzt wünscht sich Kutschke, dass die Mannschaft in den letzten sechs Partien "reifer" agiert und in so einem Spiel auch in Überzahl mal den Punkt mitnimmt. "Jeder Punkt ist Gold wert, das haben wir schon mal gesehen, was der ausmachen kann. Das soll die Marschroute für die nächsten sechs Spiele sein."
Stefan Kutschke verbindet keine Emotionalität mehr mit dem 1. FC Nürnberg
Das nächste heißt Nürnberg, einer der Klubs, für die der 37-Jährige schon seine Schuhe geschnürt hat. 2015 wechselte er vom VfL Wolfsburg zu den Franken, im Januar 2016 kam die Leihe nach Dresden. Nach seiner Rückkehr ging es direkt weiter nach Ingolstadt.
Wie viel Emotionalität steckt in der Partie? "Die ist natürlich nicht so da, es war nur ein halbes Jahr. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, das ist noch mal ein besonderes Spiel zum Zurückkommen", gesteht der Stürmer.
Wichtiger ist ihm: "Ich spreche da sicherlich für alle: Wir wollen drei Punkte holen, brauchen dringend Punkte, dass wir unser Ziel erreichen. Alles andere, das spielt dann keine Rolle mehr."
Bei den FCN-Fans scheint er aber einen größeren Eindruck hinterlassen zu haben. Denn einige überfielen Ende Oktober 2022 Dynamos-Mannschaftsbus am Rastplatz Kammersteiner Land (Bayern), sollen es auf die beiden Stürmer Kutschke und Manuel Schäffler (37) abgesehen haben. Kutschke: "Da sind auch Grenzen überschritten worden. Aber das sind alles Sachen, die sind Vergangenheit."
Am Samstag soll einzig das Sportliche im Mittelpunkt stehen.
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Titelfoto: Bildmontage: Lutz Hentschel (2)