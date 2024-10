Zahlen sprechen Bände! Dynamo verbucht Millionen-Gewinn, doch es gibt ein großes Aber

Dresden - Dynamo hat am Freitag seinen Mitgliedern den Geschäftsbericht für die Saison 2023/2024 zur Verfügung gestellt. TAG24 kennt die Zahlen. Sie sind noch berauschend. Es steht dennoch ein großes Aber dahinter. Denn die rosigen Finanzen bleiben nur so, wenn der Aufstieg gelingt.

Dynamo Dresden hat in der Spielzeit 2023/24 einen Gewinn von 1,6 Millionen Euro erwirtschaftet - und doch ist nicht alles Gold, was glänzt. © Robert Michael/dpa

Der Verein geht mit einem Plus von 2,6 Millionen Euro aus der Saison. Von diesem Geld gehen 980.000 Euro an Steuern an die Stadt Dresden, bleibt ein Gewinn von 1,6 Millionen Euro.

Das Eigenkapital stieg somit auf knapp 11,5 Millionen Euro. Das liegt vor allem am erfreulichen Zuschauerandrang (28.765 Zuschauer im Schnitt) trotz der enttäuschenden sportlichen Leistung der Rückrunde und den gesteigerten Sponsoreneinnahmen (450.000 Euro) Finanziell zudem positiv: Durch den Verbleib in Liga 3 mussten keine Aufstiegsprämien gezahlt werden.

Auf den ersten Blick mutet das gigantisch an, auf den zweiten Blick nicht mehr ganz so sehr, denn es sind auch 4,9 Millionen Euro an Coronahilfen verbucht. Rechnet man die heraus, hätte es einen Verlust von 2,3 Millionen Euro gegeben.