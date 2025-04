Zittersieg beim Vorletzten! Dynamo schlägt Hannover und baut Tabellen-Führung aus

Hannover 96 II gegen Dynamo Dresden im Liveticker: Die SGD startet besser ins Spiel, doch kurz vor der Pause drehen die Hausherren auf.

Hannover - Zittersieg beim Vorletzten! Dynamo Dresden hat seine Führung bei Hannover 96 II über die Zeit gerettet und die Freitagabend-Partie mit 3:2 (2:1) gewonnen - auch, wenn der Spielverlauf die Tabellensituation nicht unbedingt widergespiegelt hat.

Denn während die SGD zwar die erste halbe Stunde über weite Teile dominierte und durch einen Doppelpack von Dominik Kother (20./28. Minute) schnell mit 2:0 in Führung ging, kam die Hannoveraner Zweitvertretung noch vor der Pause ganz stark zurück. Dabei konnten die Schwarz-Gelben von Glück sagen, dass nur die Chance von Sulejmani (40.) den Weg ins Tor fand, denn Gelegenheiten zum Ausgleich gab es zuhauf. Ein Elfmeter brachte dann beiden Teams noch einen weiteren Treffer ein, doch die Gastgeber schafften es vor fast 10.000 Dynamo-Anhängern nicht, den weitgereisten Fans die Siegesparty noch zu verderben. Damit baut die SGD ihre Tabellenführung vorerst weiter aus, doch noch am Wochenende können die restlichen Aufstiegskandidaten nachziehen. In unserem Liveticker könnt Ihr alle Highlights des Spiels noch einmal nachlesen.

Dominik Kother spricht über seine beiden Treffer

Dominik Kother lässt die Fans in seine Gedankenwelt vor den beiden Treffern blicken. "Das erste Tor rutscht mir ein bisschen ab, da wollte ich eigentlich nur vorne rum spielen", sagte der Doppeltorschütze bei MagentaSport. "Das ist dann glücklich, dass der auf so ne eklige Höhe für den Torwart kommt, würd ich sagen." Beim zweiten Treffer habe er den Torwart ausspielen wollen: "Der Zweite, da versuche ich einfach hoch zu schießen, weil der Torwart da meistens runtergeht. Das war so meine Idee."

Das denkt Dynamo-Trainer Thomas Stamm über den knappen Sieg in Hannover

Thomas Stamm war schnell nach dem Abpfiff am MagentaSport-Mikrofon zu Gast und sprach über ... ... das, was er genießen konnte: "Die Fans genießt man immer, besonders wenn du 2:0 führst und die Chance aufs Dritte hast. Wenn du dann aus dem Nichts das 2:1 vor der Pause kassierst, ist das natürlich nicht so schön, weil wir eigentlich die Kontrolle hatten." ... die Stärke des Gegners: "Es gibt Gründe, warum Hannover in den letzten Wochen Punkte geholt hat, warum sie Qualität haben. Wir haben ein enges Spiel erwartet, am Ende war es eng. Wir wünschen uns natürlich, wenn du so reinstartest mit einer sehr guten Anfangsphase, vielleicht eine etwas ruhigere Partie über 90 Minuten." ... die Leistung von Dominik Kother: "Super, ein drittes hätte er auch machen können, dann wäre es perfekt gewesen."

Dynamo Dresden schlägt Hannover 96 II mit 3:2

Abpfiff: Das war's! Dynamo hat die Führung über die Zeit gerettet und sich die nächsten drei Punkte für den Aufstieg in die 2. Bundesliga gesichert!

90.+5: Es brennt im SGD-Strafraum! Dynamo bekommt die Situation nicht geklärt, bis Schreiber schließlich den Ball zu fassen bekommt.

90.+4: Dynamo arbeitet sich schnell durch die Hannoveraner Abwehr, der letzte Pass von Oehmichen ist allerdings etwas ungenau. Die SGD-Fans wittern ein Handspiel, das es aber nicht gab.

90.+2: Sascha Risch wird gefoult und bleibt lange liegen. Die Zeit läuft runter.

90. Minute: Fünf Minuten gibt es obendrauf. Rettet Dynamo die Führung über die Zeit?

89. Minute: Nochmal Doppelwechsel bei Dynamo. Vinko Sapina und Jakob Lemmer gehen runter, Lukas Boeder und Robin Meißner kommen.

88. Minute: Die heiße Schlussphase ist jetzt eröffnet. Können die Hausherren noch einen drauflegen und tatsächlich einen Punkt in Hannover behalten?

Hannover 96 II verwandelt Elfmeter und ist wieder dran

87. Minute: Schreiber hält den schwach geschossenen Strafstoß von Uhlmann sogar! Den Nachschuss verwandelt der Hannoveraner Kapitän dann aber trotzdem. Es steht nur noch 2:3!

86. Minute: Und nur zwei Minuten später gibt es dann wirklich Elfmeter für die Hausherren! Bünning trifft Chakroun am Fuß, der nimmt dankend an und geht im Strafraum zu Boden.

85. Minute: Stefan Kutschke sieht die Gelbe Karte, er tritt einem Gegenspieler auf den Fuß.

83. Minute: Jetzt wollen die Gastgeber einen Strafstoß haben, die Situation ist ähnlich wie zuvor auf der Gegenseite. Erneut lässt Nouhoum laufen.

81. Minute: Hannover nutzt seine letzten beiden Wechsel. Torschütze Sulejmani und Brandt weichen für Westermeier und Pereira.

79. Minute: Kutschke fordert lautstark einen Elfmeter! Von rechts kommt eine Flanke mittig in den Hannoveraner Strafraum, der Dynamo-Kapitän wird auf seinem Weg zum Ball behindert und fällt daraufhin. Nouhoum winkt aber ab.

76. Minute: Doppelwechsel bei der SGD. Aljaz Casar kommt für Mika Baur, Jonas Oehmichen feiert sein Comeback nach langer Verletzungspause und ersetzt den Doppelpacker Dominik Kother.

75. Minute: Hannover wechselt den gelb-vorbelasteten Niklaus für Frauendorf aus.

74. Minute: Kother bleibt der Dresdner Aktivposten. Erneut probiert er es aus spitzem Winkel, zielt diesmal aber drüber. Er stand allerdings ohnehin im Abseits.

71. Minute: Es haben übrigens 11.980 Menschen den Weg in die Heinz-von-Heiden-Arena gefunden. Davon halten es mindestens 8000 mit Dresden, gerüchteweise sogar bis zu 10.000. Wahnsinn!

70. Minute: Beide Teams nehmen jetzt die ersten Wechsel vor: Stefan Kutschke kommt bei der SGD für Christoph Daferner, bei Hannover gehen Matsuda und Kalem für Marino und Abdullatif.

69. Minute: Nächste gute Gelegenheit für 96: Eine Ecke landet hinter der Strafraumgrenze, und da nimmt ein Hannoveraner den Ball direkt. In Gemeinschaftsproduktion verhindern Schreiber und Daferner den Einschlag.

67. Minute: Es geht weiter, und zwar direkt mit einer Hannoveraner Chance! Schreiber kann einen Distanzschuss um den Pfosten lenken.

65. Minute: Das Spiel ist kurz unterbrochen, weil aus dem Gästeblock zahlreiche Feuerwerkskörper fliegen.

Die SGD-Anhänger haben wieder einiges an Pyrotechnik dabei. © privat

63. Minute: Im Spiel ist jetzt etwas Ruhe eingekehrt, der Gegentreffer scheint Hannover wirklich ein wenig den Stecker gezogen zu haben. Die SGD lässt den Ball durch die eigenen Linien kreisen, hat die Kontrolle wiedererlangt.

59. Minute: Jetzt ist Dynamo wieder da, kommt über Daferner gefährlich nach vorn. Der Angriff wird zur Ecke abgewehrt, die bleibt jedoch harmlos.

57. Minute: Das Tor hat Hannover jetzt natürlich kalt erwischt, mitten in der besten Phase der Gastgeber erhöht Dynamo. Kommen die Roten nochmal zurück?

Dynamo Dresden erhöht per Elfmeter

55. Minute: Der Gefoulte tritt selbst an und verlädt den Hannoveraner Keeper! Er drischt das Leder flach links in die Maschen. Dynamo baut die Führung wieder aus!

Christoph Daferner erzielt seinen 17. Saisontreffer. © PICTURE POINT / S. Sonntag

54. Minute: Elfmeter für die SGD! Wechsel räumt Daferner ab.

52. Minute: Lemmer kann ein Missverständnis der 96er beinahe nutzen, doch Wechsel ist trotzdem vor dem Dresdner am Ball.

51. Minute: Es gibt Ecke für die Hausherren. Dynamo klärt und will den Konter spielen, der wird aber schnell unterbunden.

49. Minute: Hannover kommt so aus der Pause, wie es aufgehört hat. Dieses Mal ist es Chakroun, der auf den Dresdner Kasten zuläuft. Sein Versuch wird aber von Sapina geblockt.

48. Minute: Matsuda will für Sulejmani auflegen, spielt den Ball aber etwas zu weit vor. Der Stürmer kommt nicht mehr richtig dran und grätscht den Ball nur noch ins Toraus.

47. Minute: Hauptmann legt seinen Gegenspieler, es gibt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld. Den jagt Brandt aber über Freund und Feind hinweg.

46. Minute: Beide Teams kommen übrigens unverändert aus der Kabine.

46. Minute: Weiter geht's, dieses Mal hat Dynamo Anstoß. Die SGD spielt jetzt in Richtung der schwarz-gelben Wand. Hat Thomas Stamm in der Kabine die richtigen Worte gefunden?

Halbzeit: Was für eine erste Halbzeit! Lange Zeit hatte die SGD die Partie komplett unter Kontrolle und ging völlig verdient durch einen Doppelpack von Dominik Kother in Führung. Kurz vor der Pause aber drehte Hannover plötzlich aus dem Nichts auf, erzielte den Anschluss und beinahe auch den Ausgleich! Der Halbzeitpfiff kam für Dynamo genau zur richtigen Zeit.

Dynamo Dresden geht mit einer 2:1-Führung in die Halbzeitpause. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Dynamo Dresden führt zur Halbzeit mit 2:1

Halbzeit: Und dann ist Halbzeit - zum Glück, wie die Dynamos sagen dürften! Eine Viertelstunde haben sie jetzt Zeit, um die letzten fünf Minuten abzuschütteln.

45.+3: Niklaus wird kurz vor der Pause noch verwarnt.

45.+1: Es wird brandgefährlich im Dynamo-Strafraum! Nach einem langen Einwurf von Matsuda bekommt die SGD den Ball nicht richtig geklärt, Schreiber ist aus kürzester Distanz zum Glück zur Stelle. Am Ende kann Hoti das Leder wegschlagen.

45. Minute: Drei Minuten gibt es obendrauf.

45. Minute: Wallner liegt am Boden und wälzt sich vor Schmerzen. Beim Kopfballversuch fliegt er über Lemmer drüber und landet unglücklich auf dem Arm. Es geht aber weiter für den 96-Verteidiger.

42. Minute: Nächste gute Gelegenheit für die Hausherren! Sulejmani kommt erneut zum Abschluss, zieht aber drüber. Hannover ist plötzlich voll im Spiel.

Hannover 96 erzielt das 1:2 gegen Dynamo Dresden

40. Minute: Aus dem Nichts erzielt Hannover den Anschlusstreffer! Eine Flanke von der rechten Seite verwandelt Sulejmani per Direktabnahme ins lange Eck. Plötzlich steht es nur noch 1:2!

40. Minute: Sapina legt hervorragend für Lemmer auf, dessen Schuss wird aber geblockt.

38. Minute: Bei einem Angriff der Gastgeber hebt der Linienrichter die Fahne, nach Abseits sah das aber eigentlich nicht aus. Gefährlich war die Szene aber ohnehin noch nicht.

36. Minute: Den fälligen Freistoß bringt Hannover zwar präzise in den SGD-Strafraum, ist aber kein Problem für Schreiber, der die Kugel sicher aus der Luft pflückt.

35. Minute: Uhlmann muss im Mittelfeld behandelt werden, nachdem er von Kother abgeräumt wird.

33. Minute: Die Partie spielt sich quasi nur in der Hannoveraner Hälfte ab, schon wieder gibt es eine Ecke für die SGD. Ein Offensivfoul beendet die Chance für Dynamo.

30. Minute: Risch geht rabiat gegen einen Hannoveraner zu Werke und sieht dafür die Gelbe Karte. Der folgende Freistoß verpufft.

Dynamo Dresden baut die Führung aus

28. Minute: Toooor für die SGD, Kother schnürt den Doppelpack! Baur spielt seinen Teamkollegen mit einem perfekten Steilpass genau in den Lauf frei, der geht auf Wechsel zu und schlenzt das Ding in den Hannoveraner Kasten! Was für ein Traumtor.

Dominik Kother trifft zum 2:0. © PICTURE POINT / S. Sonntag

24. Minute: Sulejmani versucht es von der Strafraumgrenze aus, doch sein Schuss geht weit rechts vorbei.

Tooooor für Dynamo Dresden!

20. Minute: Kaum ist die Unterstützung da, geht die SGD in Führung! Allerdings dank großer Hilfe von Hannover-Keeper Wechsel: Kother zieht links in den Strafraum und schließt aus spitzem Winkel ab. Wechsel ist eigentlich zur Stelle, haut sich das Ding dann aber selbst in die Maschen!

18. Minute: Eine SGD-Ecke faustet Wechsel direkt auf den Kopf von Hauptmann, danach landet der Ball aber wieder bei den Gastgebern. Die überqueren den Platz zügig, doch Tim Schreiber nimmt das Leder sicher auf.

Jetzt leuchtet der Gästeblock komplett in Schwarz-Gelb. © TAG24

16. Minute: Jetzt packen die SGD-Anhänger ihre Choreo aus, plötzlich wird es laut im Stadion. Ob die aktive Fanszene noch im Stau stand?

14. Minute: Daniel Stendel regt sich in der Coachingzone lautstark auf, denn Sterner spielt den Ball klar hinter der Torauslinie weiter. Der Pfiff bleibt aber aus, statt Eckball für Hannover geht es einfach weiter.

13. Minute: Nächster Freistoß aus dem rechten Halbfeld. Dieses Mal darf Baur ran und probiert es direkt, er jagt das Leder aber ein ganzes Stück vorbei.

11. Minute: Gute Freistoßposition für Dynamo, Sterner findet den Kopf von Hoti. Der trifft das Leider aber nicht perfekt und zielt drüber.

8. Minute: Auch Hannover erarbeitet sich jetzt den ersten Eckball, den kann die SGD aber zum Einwurf wegverteidigen.

6. Minute: Erste Ecke für Dynamo! Sterner führt kurz aus, doch die folgende Flanke von Risch wird direkt geblockt.

4. Minute: Daferner mit der Doppelchance! Erst probiert der Stürmer es per Kopf, bekommt den Ball aber nicht richtig aufs Tor. Danach scheitert er an einem 96-Verteidiger.

3. Minute: Die erste Szene des Spiels gehört den Gästen! Kother dringt in den gegnerischen Strafraum ein, findet aber unter Druck gesetzt nur die Arme von Wechsel.

Die Dynamo-Fans sorgen für eine beeindruckende Kulisse. © TAG24

Das Spiel zwischen Hannover 96 II und Dynamo Dresden läuft

Anpfiff: Los geht's! Der Schiedsrichter gibt den Ball frei, Hannover stößt an.

Vor Anpfiff: Die Teams kommen aus dem Spielertunnel, es schallen sofort laute "Dynamo, Dynamo"-Rufe durch die Arena.