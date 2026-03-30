Freude oder Trauer bei der SGD? KI sagt vorher, ob Dynamo den Klassenerhalt schafft

Dresden - KI, künstliche Intelligenz. Viele Firmen arbeiten bereits mit dem Tool der Zukunft. Wir haben sie ausnahmsweise auch genutzt und gefragt: Bleibt Dynamo drin, schafft Dresden den Klassenerhalt? Antwort: Ja, die SGD geht nach ihrer Berechnung mit 38 Punkten auf Platz 13 aus der Saison.

Darf Dynamo Dresden am Ende der Saison jubeln, wie es die KI vorhergesagt hat ... © Lutz Hentschel

Wie kommt die KI dazu? Sie hat die bisherige Rückrunde unter die Lupe genommen, die aktuelle Formkurve berücksichtigt und sich die restlichen sieben Partien aller im Abstiegskampf verwickelten Mannschaften angeschaut.

Dresden ist mit 16 Punkten das formstärkste Team aus dem Keller. Gut, das kann jeder sehen, wenn er auf die Tabelle schaut. Doch die KI geht weiter.

Die Schwarz-Gelben haben noch vier Heimspiele, ein ausgewogenes Programm und drei sogenannte Sechs-Punkte-Spiele gegen Bochum, in Braunschweig und gegen Kiel. Die bisherigen drei gegen Fürth, Magdeburg und Münster hat die SGD in der Rückrunde gewonnen.

"Dresden gewinnt die richtigen Spiele", analysiert sie dazu. "Die Mannschaft ist mental top, hat Stärke bewiesen. Dresden kann mit Druck umgehen."

Sie traut Dynamo in diesen Begegnungen fünf Punkte zu.