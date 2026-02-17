Dynamo-Keeper Schreiber ärgern unnötige Gegentore: "Zu einfach"

Dresden - Es war nicht leicht für Tim Schreiber (23). Im Grunde zeigte Dynamos Nummer 1 eine richtig gute Partie. Er hielt stark, fischte alles sicher aus der Luft, regelte mit Ball am Fuß diesmal alles sauber. Aber belohnen konnte er sich nicht, weil es bei der 1:2-Niederlage dennoch zweimal hinter ihm einschlug und er nichts machen konnte.

Im Grunde eine gute Partie von ihm, trotzdem musste Dynamo-Keeper Tim Schreiber (23) zweimal hinter sich greifen. © Lutz Hentschel

"Wir haben zu einfach die Gegentore bekommen. Klar, war gut gespielt. Aber es kann nicht sein, dass aus der letzten Kette von Elversberg ein langer Ball reicht und einer steht so frei vor mir", ärgerte sich der 23-Jährige. Maximilian Rohr (30) spielte lang, Jason Ceka (26) verschätzte sich kräftig und so stand Nicholas Mickelson (26) frei vor Schreiber.

Und wer selbst einmal im Tor stand, weiß, Schüsse aus Nahdistanz so knapp neben das Standbein geschossen, sind unheimlich schwer zu halten. Weil: Du kommst mit dem Bein fast nicht hin, mit der Hand gleich gar nicht.

Ärgerlicher war das 1:2. Da vergaß der Sekunden zuvor eingewechselte Nils Fröling (25) schlichtweg, im eigenen Strafraum zu klären. Er vertändelte die Kugel, Lasse Günther (22) schoss aus 14 Metern durch eine Traube an Spielern hindurch.

"Ärgerlich, ich sehe den Ball spät, muss ihn aber anders ablenken. Dann kam der Nachschuss. So schnell geht's, mit zwei Schüssen liegst du dann im Hintertreffen", so Schreiber.