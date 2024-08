Nach Kutschkes Roter Karte: Durfte der Dynamo-Kapitän überhaupt zurück aufs Feld?

Dresden/Aue - Der Zoff zwischen den Kapitänen bestimmt die Schlagzeilen des Sachsenderbys zwischen Aue und Dresden (2:0) . Martin Männel (36) und Stefan Kutschke (35) gerieten in der Endphase der Partie mehrfach aneinander. Bei einem Theaterstück würde man sagen: ein Drama in fünf Akten.

Die beiden Streithähne im direkten Duell. Aues Torhüter und Kapitän Martin Männel (36, 3.v.l.) verfehlte nach einer Ecke die Kugel genauso wie Dynamo-Spielführer Stefan Kutschke (35, 2.v.r.). © picture point/Sven Sonntag

Akt 1

Dresden hat Ecke (65.), Männel aber den Ball. Kutschke schnappt sich die Kugel und stößt den FCE-Keeper um - mindestens Gelb, wenn nicht sogar Rot wegen Tätlichkeit.

Akt 2

Nur einige Sekunden später. Wieder Ecke Dynamo (67.), beide Spielführer gehen zum Ball hoch, der segelt ins Toraus. In der Bewegung tritt Männel nach Kutschke, ob er ihn trifft, ist nicht zu sehen. Der SGD-Stürmer rennt wild auf den Keeper zu, bedrängt ihn, geigt ihm die Meinung. Gelb für Kutschke, die fällige Rote für den Auer bleibt stecken.

Akt 3

Männel hat den Ball, will abwerfen. Kutschke kommt von hinten angestürmt, stellt sich ihm in den Weg, sperrt ihn, der Keeper nimmt das an, kommt zu Fall, verletzt sich beim Aufprall an der Schulter - Gelb-Rot für Kutsche.

Die zweite Verwarnung ist berechtigt.