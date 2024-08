Weil er patzte: Fürth-Trainer macht Jung-Keeper komplett rund - und reagiert!

Der aufgebrachte Fürth-Trainer weiter: "Ich bin sehr zurückhaltend grundsätzlich mit Kritik an meinen Spielern, aber das ist eine inakzeptable Situation."

Doch Zorniger kannte keine Gnade, schlachtete im Sky-Interview die entscheidende Szene aus: "Seine Leistung ist so, dass er das 1:1 verschuldet hat. Ich bin maßlos geladen, so geladen wie selten."

Und der Schuldige war für Trainer Zorniger sofort ausgemacht: Nahuel Noll, der erst im Sommer per Leihe von 1899 Hoffenheim kam und sein viertes Profispiel bestritt.

Noll brauchte zu lange für eine Entscheidung, schoss den pressenden Paderborner an, der den Abpraller mühelos im Fürther Gehäuse versenkte. 1:1, der Ausgleich zehn Minuten vor Schluss, Fürth um den Lohn gebracht.

Geknickt: Keeper Nahuel Noll (21, r.) muss nach seinem Bock von einem Mitspieler getröstet werden. © IMAGO / Zink

Doch wäre die harsche öffentliche Kritik nicht schon genug, holte Zorniger zum großen Rundumschlag aus: "Den Fehler sollte er nicht noch einmal machen, sonst kann sein Berater gerne bei mir anrufen und fragen, warum er nicht spielt."

Später kanzelte er dem bemitleidenswerten Noll, der nach Spielschluss von seinen Teamkollegen in den Arm genommen werden musste, stellvertretend für die "Arroganz" der "jungen Spritzer" ab.

Fakt ist: Trotz einiger Unsicherheiten war es der vierte Auftritt im Fürth-Trikot für Noll, der bis dahin keinen groben Schnitzer drin hatte. Zornigers Kritik in der Form und dem Ausmaß - komplett überzogen!

Zumal Fürth bis dahin einen gelungenen Saisonstart ohne Niederlage hingelegt hatte.

Die heftige Schelte blieb in der Fußballwelt nicht unbemerkt, selbst Bayern-Ersatzkeeper Sven Ulreich (36) sah sich genötigt die Kritik an seinem jungen Leidensgenossen einzuordnen: "Unfassbar solch eine Aussage von einem Trainer in der Öffentlichkeit."