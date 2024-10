Paukenschlag in der 2. Liga: Klub feuert nach Derbypleite Trainer Zorniger und Sportchef Azzouzi

Rachid Azzouzi (53, l.) und Alexander Zorniger (57) wurden in Fürth gefeuert. © Imago / Jan Huebner

Wie Bild berichtet, soll der Verein damit auf die sportliche Talfahrt reagiert haben.

Zuletzt hatte der Verein vier Spiele in Folge nicht gewonnen, dann kam am Sonntag die heftige Derby-Pleite (0:4) gegen den 1. FC Nürnberg hinzu.

Es sind die ersten personellen Konsequenzen in der aktuellen Saison der 2. Bundesliga. In der Bundesliga hatte sich der VfL Bochum am Sonntag von Trainer Peter Zeidler (62) getrennt.

Während bei Zorniger aufgrund der sportlichen Talfahrt die Entscheidung weniger überraschend ist, hat kaum einer mit dem Aus von Azzouzi gerechnet.

Der Manager steht für die größten sportlichen Erfolge der Franken. Schon als Spieler lief der 53-Jährige für die Kleeblätter auf, übernahm 2008 das Amt des Sportlichen Leiters.

Zwischen 2012 und 2017 hatte er beim FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf den Posten des Sportdirektors inne, im August 2018 kehrte er nach Fürth zurück.