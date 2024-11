Interimslösung? Von wegen! Zweitliga-Schlusslicht befördert Retter in der Not

Regensburg - Beförderung als Vertrauensbeweis? Der SSV Jahn Regensburg plant auch weiterhin mit Andreas Patz (41). Wie der Fußball - Zweitligist am heutigen Donnerstag mitteilte, wird der 41-Jährige auch weiterhin an der Seitenlinie das Sagen haben - und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2025.

Magere sieben Punkte und 32 Gegentreffer in zwölf Begegnungen hat das Tabellenschlusslicht bisher zu verbuchen. Im Schnitt also 2,67 Gegentore pro Partie. Eine Kehrtwende muss her, so schnell wie möglich - und das unter der Regie von Patz.