Schafft er den Wiederaufstieg? Zweitliga-Absteiger präsentiert neuen Trainer

Das gaben die Donaustädter am Freitagnachmittag in einem offiziellen Statement bekannt. Demnach hat der 44-Jährige beim Jahn einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Michael Wimmer (44) kehrt nach zwei Auslandsstationen nach Deutschland zurück. © Gschlößl / SSV Jahn

Für Regensburg dürfte daher eine Ablöse fällig geworden sein, allerdings bedankte sich Beierlorzer für die "konstruktive Herangehensweise" der Schotten, die eine Zusammenarbeit mit dem gebürtigen Niederbayer ermöglicht habe.

An der Donau soll Wimmer nun die Mission Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga starten. Der Jahn war als Aufsteiger miserabel in die abgelaufene Spielzeit gestartet und konnte sich davon nie wirklich erholen. Bereits zwei Spieltage vor Schluss stand der Abstieg in die 3. Liga fest.

Andreas Patz (41), der im Oktober 2024 Aufstiegstrainer Joe Enochs (53) beerbt hatte, legte daraufhin sein Amt nieder.

Wimmer habe "in den Gesprächen schnell gemerkt, dass sich der SSV Jahn klare Gedanken zum Anforderungsprofil gemacht hat. Der konstruktive Austausch hat gezeigt, dass sich unsere Vorstellungen decken und ich mich mit der Herausforderung hier in Regensburg vollends identifizieren kann", so der neue Übungsleiter.

Zudem hätten "familiäre Gründe" seine Entscheidung, zurück nach Deutschland zu kommen, bestärkt.

Erstmeldung von 17.57 Uhr, zuletzt aktualisiert 18.40 Uhr.