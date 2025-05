Nächster Trainer weg! Dieser Zweitliga-Coach geht freiwillig zwei Spieltage vor Saisonende

Regensburg - Es nimmt einfach kein Ende! In der 2. Bundesliga ist der nächste Trainer weg - es ist bereits der 15. Coach in der laufenden Saison ! Andreas Patz (41) packt zwei Spieltage vor Saisonende beim SSV Jahn Regensburg seine Sachen und tritt zurück.

Patz kam im Juli 2023 als Co-Trainer von Joe Enochs (53) in den Verein und schaffte mit ihm im Sommer 2024 den Aufstieg in die 2. Bundesliga über die Relegation.

"Wir möchten in der 3. Liga einen Neuanfang und wollen deswegen die anstehenden Herausforderungen mit neuen Impulsen und einem neuen Profil im Trainerteam starten", sagte Geschäftsführer Sport Achim Beierlorzer (57).

Das teilte der Klub, der bereits als erster Absteiger in die 3. Liga feststeht, am Donnerstag mit. Nachdem sich der Verein und der Lehrer eigentlich auf ein Ende nach der Saison verständigt hatten, bat der Coach darum, sein Amt sofort niederlegen zu können.

Patz war als Co-Trainer von Joe Enochs (53) nach Regensburg gekommen, übernahm dann im Oktober das Cheftrainer-Amt von ihm. © Daniel Karmann/dpa

Nach dem Aus von Enochs im Oktober wurde Patz zum Chef befördert, konnte in den vergangenen Monaten den sportlichen Absturz aber auch nicht mehr aufhalten.

Nach dem 1:1 beim 1. FC Köln stand der Abstieg der Regensburger fest. "Wir haben leider in den vergangenen Monaten nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt, um das Ziel Klassenerhalt in der 2. Liga zu packen. Das schmerzt persönlich sehr. Als Chef-Trainer trage ich eine große Verantwortung für die Entwicklung und deswegen ist es meiner Meinung nach eine konsequente und gemeinsam gefällte Entscheidung", erklärte er am Donnerstag.

Der Klub will sich nun auf die Suche nach einem neuen Chefcoach für die kommende Saison in der 3. Liga machen. Der Wiederaufstieg ist mit Sicherheit das Ziel.

Nach dem Abstieg 2023 schaffte es der Jahn auf Anhieb, die in 2. Bundesliga zurückzukehren, der Fahrstuhl fuhr in diesem Jahr aber direkt wieder eine Etage tiefer.

Erstmeldung um 11.53 Uhr, aktualisiert um 11.56 Uhr.