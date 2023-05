Trainerwechsel! Regensburg greift im Abstiegskampf nach dem Strohhalm

Trainer Mersad Selimbegovic (41) muss nach fast vier Jahren Amtszeit bei Jahn Regensburg seinen Hut nehmen. © Armin Weigel/dpa

Drei Spieltage vor Saisonende schwebt Jahn Regensburg in der 2. Bundesliga in großer Abstiegsgefahr und greift zum letzten Mittel: Trainer Mersad Selimbegovic wurde am Dienstag von seinen Aufgaben entbunden.

Am Ende wurde dem Bosnien die "Ergebniskrise" mit einer Serie von sechs sieglosen Spielen zum Verhängnis. Nicht zuletzt die beiden "enttäuschenden Auswärtsniederlagen" ließen das Pendel in die negative Richtung ausschlagen.

"Der SSV Jahn hat ihm sehr viel zu verdanken. [...] Daher ist es umso bedauerlicher, dass wir uns nun an einem Punkt sehen, im Kampf um den Klassenerhalt einen neuen Reiz setzen zu müssen."

Eine für den Jahn ungewöhnliche Maßnahme, denn der Trainerstuhl der Oberpfälzer war in den letzten Jahren nicht als Schleudersitz bekannt.

Selimbegovic war fast vier Jahre im Amt und führte den kleinen Klub meist souverän zum Klassenerhalt.

Doch Stand jetzt wäre der Jahn aus der 2. Bundesliga als Vorletzter abgestiegen, der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt zwei Zähler, auf Platz 15 sind es sogar sechs Punkte. Und: in den letzten drei Spielen warten Aufstiegskandidaten wie der HSV und Heidenheim als Gegner.