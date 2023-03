Heidenheim knackt Darmstadt 98: Last-Minute-Treffer beendet Lilien-Serie!

Viel Kampf, wenig Glanz in der ersten Halbzeit: Auch Heidenheims Torjäger Tim Kleindienst (M.) - hier im Zweikampf mit Clemens Riedel - blieb blass. © Daniel Löb/dpa

In einer zumeist zerfahrenen Begegnung waren sich beide Mannschaften der Bedeutung des Matches bewusst und konzentrieren sich darauf, hinten so wenig wie möglich zuzulassen. Erst in der 89. Minute gelang Jan-Niklas Beste der goldene Siegtreffer.

Die Lilien hatten das Spiel furios begonnen. Bereits in der zweiten Minute musste Heidenheims Keeper Kevin Müller einen 18-Meter-Schuss von Philipp Tietz aus dem Winkel fischen.

Es entwickelte sich eine kampfbetonte Partie mit Vorteilen für die Hausherren, die aber arm an Höhepunkten blieb. Die größte Chance hatte Heidenheims Patrick Mainka, der nach einer Ecke die Kugel an das Lattenkreuz köpfte (21.).

Ein Treffer von Tietz wurde zu Recht nicht gegeben, weil der Schütze im Abseits stand (31.). So blieb es bei einem dem Geschehen auf dem Rasen entsprechenden 0:0 zum Halbzeitpfiff.