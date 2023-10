Blitztor nach 44 Sekunden! RB Leipzig macht es in Darmstadt lange spannend

RB Leipzig hat sich am Samstagnachmittag in der Bundesliga beim SV Darmstadt 98 durchgesetzt.

Von Michi Heymann

Darmstadt - Hart erkämpfter Sieg für RB Leipzig! Die Sachsen setzten sich am Samstagnachmittag in der Bundesliga beim SV Darmstadt 98 mit 3:1 (2:1) durch und bleiben somit an der Spitzengruppe der Tabelle dran. Die Weichen für den Sieg wurden dabei schnell gestellt, auch wenn die Lilien über fast die komplette Spielzeit mindestens auf Augenhöhe waren!

Eine recht große Fangemeinschaft von RB Leipzig ist den nicht gerade kurzen Weg nach Darmstadt mit der Mannschaft angetreten. Es sollte sich am Ende gelohnt haben. Mit dem ersten Angriff des Spiels versenkte Lois Openda die Kugel nach 44 Sekunden im Tor der Hessen. Zuvor hatte ihn der wieder genesene Benjamin Henrichs im Strafraum großartig bedient. In der Folge war es ein unglaublich temporeiches Spiel. Die Gastgeber spielten munter mit und hatten in der Anfangsphase durchaus die Chance auf den Ausgleich. Die Partie entwickelte sich mehr und mehr zu einer Jagd auf den Ball, die viel im Mittelfeld stattfand. Beide Defensivreihen wirkten nicht zu hundert Prozent sattelfest, sodass sich immer wieder Lücken auftaten. Nach 24 Zeigerumdrehungen holte der sehr aktive Henrichs schließlich einen Freistoß nahe der Strafraumkante heraus. Emil Forsberg trat an und platzierte die Kugel unten rechts zum 2:0 im Netz - da sah Keeper Marcel Schuhen am Kasten aber auch nicht so gut aus. RB hatte die Begegnung inzwischen gut im Griff, nur um sich dann einen leichtfertigen Elfmeter einzufangen. Nach einem gegnerischen Konter traf Kevin Kampl Tobias Kempe im Strafraum klar an der Wade. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte halbhoch rechts zum 1:2-Anschlusstreffer. Danach hatten die Hausherren plötzlich Oberwasser. Doch bis zur Halbzeit passierte nichts mehr.

RB Leipzig mit starker Schlussphase beim SV Darmstadt 98

Auch im zweiten Durchgang spielten die Lilien richtig guten Fußball! Die Rasenballer hatten sich nach der Länderspielpause offenbar noch nicht wieder ganz gefunden und das merkten die Gastgeber, die immer wieder mit schnellen Angriffen auf den Ausgleich drängten. Es dauerte eine Weile, bis sich auch die Gäste wieder einmal offensiv in Szene setzen konnten. Nach 61 Minuten zappelte der Ball im Netz. Doch Openda stand bei seinem Abschluss nach Forsberg-Vorbereitung knapp im Abseits. In der Schlussphase gingen den Hausherren aber etwas die Kräfte aus. Es hagelte Gelbe Karten, weil sich die Hessen gegen die flinken Leipziger oft nur mit einem Foul verteidigen konnten. Dann wurde es plötzlich hektisch. Wieder war der Ball im Tor, wieder war es Openda. Zunächst sah alles nach Abseits aus, doch der Videoschiedsrichter schaltete sich ein. Die Folge: Der Treffer zählte, 3:1 für RB! Dass die Sachsen dann vor dem Darmstadt-Block jubelten, freute die SV-Fans natürlich nicht wirklich (75.). Das sollten sich die Rasenballer, die eine starke Schlussphase spielten und durchaus noch den ein oder anderen Treffer hätten erzielen können, nun nicht mehr nehmen lassen. Letztendlich blieb es aber beim 3:1, auch weil der eingewechselte Timo Werner eine Großchance, bei der er allein auf Schuhen zulief, nicht im Tor unterbringen konnte (88.). Darmstadt hat am kommenden Wochenende das nächste schwere Spiel vor der Brust und ist auswärts beim FC Bayern München gefordert. RB ist schon am Mittwoch in der Champions League wieder gefordert und empfängt Roter Stern Belgrad.

Statistik zum Spiel SV Darmstadt 98 gegen RB Leipzig

Darmstadt 98 - RB Leipzig 1:3 (1:2) Darmstadt 98: Schuhen - Klarer (64. Gjasula), Ja. Müller, Maglica - Skarke, Kempe, Holland (58. Schnellhardt), Nürnberger - Marvin Mehlem - Luca Pfeiffer (64. Hornby), Vilhelmsson (64. Honsak) RB Leipzig: Blaswich - Henrichs (62. Klostermann), Simakan, Lukeba, Raum - Haidara (62. Seiwald), Kampl - Forsberg (62. Baumgartner), Simons (80. Olmo) - Openda (80. T. Werner), Poulsen Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover) Zuschauer: 17.810 (ausverkauft) Tore: 0:1 Openda (1.), 0:2 Forsberg (24.), 1:2 Kempe (32./Foulelfmeter), 1:3 Openda (72.) Gelbe Karten: Holland (3), Klarer (3), Nürnberger (1), Skarke (2), Maglica (2), Ja. Müller (2) / Raum (2), Openda (1), Kampl (1)