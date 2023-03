Darmstadt-Doppelpacker Stojilkovic zersägt Lautern: Lilien weiter Tabellenführer!

Darmstadt - Die Lilien sind zurück! Im Topspiel am Samstagabend bezwang der SV Darmstadt 98 den 1. FC Kaiserslautern nach einer unterhaltsamen Partie mit 2:0 (2:0) und bleibt somit Tabellenführer der 2. Bundesliga . Ein Winter-Neuzugang überragte alle.

Mit seinen beiden Toren sorgte Doppelpacker Filip Stojilkovic (r.) für einen souveränen 2:0-Erfolg seines SV Darmstadt 98 gegen den 1. FC Kaiserslautern. © Montage: Hasan Bratic/dpa

Das Prestigeduell zweier Traditionsvereine begann auf dem frisch verlegten Rasen im Darmstädter Merck-Stadion sofort sehr hitzig. Bei mehreren Zweikämpfen in den ersten fünf Minuten knallte es ordentlich, was für Aufregung auf beiden Seiten sorgte.

Schiedsrichter Sven Jablonski blieb hingegen komplett entspannt, zeigte keine Karten und damit, dass er die Spieler eher an der langen Leine agieren lässt.

Spielfluss sowie Struktur vermisste man in der ersten Viertelstunde allerdings gänzlich und so dauerte es etwas bis zur ersten nennenswerten Aktion der Begegnung. Diese hatten dann die Lauterer, als Ritter und Klement gemeinsam konterten.

Letztgenannter konnte dabei ungestört vom linken Flügel in die Mitte flanken, wo Ritter nur noch den Kopf hinhalten musste, vom Elfmeterpunkt aber knapp verzog (24. Minute).

Im Verlauf der ersten Halbzeit übernahmen die Lilien dann immer mehr das Kommando am Böllenfalltor und dies sollte sich auch in Zählbares ummünzen. Nach einem Eckball von Fabian Holland auf den langen Pfosten stieg Filip Stojilkovic am höchsten und nickte die Kugel zuerst gegen Hendrick Zuck, von dessen Kopf aus der Ball ins Tor abprallte - 1:0 für den SVD (36.). Ein Ping-Pong-Treffer, der letztlich aber zurecht Stojilkovic gutgeschrieben wurde.

Doch damit nicht genug! Kurz vor der Pause schlugen die Südhessen erneut zu und wieder war Stojilkovic zur Stelle.