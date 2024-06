28-facher Junioren-Nationalspieler: Lilien schnappen sich Mainzer Merveille Papela

Kam er in der Hinrunde der vergangenen Saison noch wettbewerbsübergreifend zu zwölf Einsätzen, so setzte der neue Trainer Bo Henriksen (49) dann nicht mehr auf den 23-Jährigen.

Der Spieler zeichne sich durch hohe Dynamik und Ballgewinnquote aus, lobte Darmstadts Sportdirektor Paul Fernie (37). "Mit seinem Tempo und seiner Handlungsschnelligkeit wird er uns auch in Pressing-Momenten helfen können."

"Merveille hat bereits Erfahrung in der Bundesliga und 2. Liga gesammelt, dazu besitzt er mit seinen 23 Jahren noch Potenzial für weitere Entwicklungsschritte", urteilte Lilien-Coach Torsten Lieberknecht (50) über den Neuzugang.



"Mir gefällt, was hier in Darmstadt in den vergangenen Jahren aufgebaut wurde", sagte Papela. "Ich freue ich mich nun, Teil des Vereins und der Mannschaft zu sein und bin positiv gespannt darauf, was mich in der ersten Einheit erwartet."