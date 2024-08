Darmstadt 98 macht ernst: Auch Sturmtank Isac Lidberg vom FC Utrecht kommt

Darmstadt - Nach der Verpflichtung des Franzosen Killian Corredor (23) am gestrigen Donnerstag hat Darmstadt 98 erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den 25 Jahre alten Stürmer Isac Lidberg vom niederländischen Erstligisten FC Utrecht unter Vertrag genommen.

Der 25 Jahre alte Schwede Isac Lidberg soll bei den Lilien für mehr Durchschlagskraft im Sturm sorgen. © SV98

Beim SV98 wird der ehemalige schwedische Junioren-Nationalspieler mit der Rückennummer "7" auflaufen. Gerüchteweise soll sich die Ablösesumme auf 1 Million Euro belaufen.

"Mit seinem großen Willen und der Fähigkeit, sich in der Luft und am Boden zu behaupten, passt er nicht nur zu unserem Klub, sondern insgesamt in die physische 2. Liga", sagte Lilien-Sportdirektor Paul Fernie (37) über den 1,87 Meter großen Mittelstürmer.

"Wir freuen uns auf einen Allrounder, der Bälle gut verarbeiten kann und mit seinen Läufen hinter die Kette viel Gefahr ausstrahlt."

Auch Trainer Torsten Lieberknecht (51) freut sich auf den Neuzugang. "Isac bringt Durchschlagskraft und Durchsetzungsfähigkeit mit, auch von seiner Robustheit und Dynamik werden wir profitieren können", sagte er.

"Ich sehe mich als Teamplayer, der hart für die Mannschaft arbeiten und alles für den gemeinsamen Erfolg geben wird", kündigte Lidberg an.