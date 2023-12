Nach Spielunterbrechung: Lilien verlieren trotz Überzahl gegen Wolfsburg

Darmstadt - Nichts für Fußball-Gourmets: Am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga konnte Tabellen-Schlusslicht SV Darmstadt 98 trotz Überzahl beim 0:1 (0:0) im Krisen-Duell gegen den VfL Wolfsburg keine Punkte einfahren.

Schiedsrichter Robert Hartmann zeigt Rot: Wolfburgs Maxence Lacroix (M.) hatte nach einem Stockfehler als letzter Mann Lilien-Stürmer Luca Pfeiffer mit einem Foul von den Füßen geholt. © Uwe Anspach/dpa

Maxence Lacroix hatte in der 27. Minute wegen einer Notbremse zurecht die Rote Karte gesehen. Die spielerisch limitierten Gastgeber konnten die Überzahl in einem äußerst schwachen Spiel allerdings nicht nutzen. Lovro Majer sorgte in der 63. Minute für den Siegtreffer der Niedersachsen.

In einer von Beginn an zerfahrenen Partie war der zunächst einzige Aufreger eine zweieinhalbminütige Spielunterbrechung, weil die Wolfsburger Fans im Auswärtsblock mit ihrer abgefackelten Pyrotechnik - ein Statement gegen die Investoren-Pläne der DFL - für schlechte Sicht gesorgt hatten. Ansonsten merkte man beiden Teams die aktuell prekäre Lage an.

Der zweite Aufreger war dann die Rote Karte für Wolfsburgs Lacroix: Der Verteidiger ließ als letzter Mann beim Stoppen den Ball zu weit abtropfen, Luca Pfeiffer schaltete blitzschnell, stibitzte das Leder und wurde anschließend vom Franzosen von den Beinen geholt. Da blieb Schiri Robert Hartmann keine andere Wahl als der Platzverweis wegen Notbremse (27.).

Im Anschluss hatten die Gastgeber nun etwas mehr Ballbesitz, Strafraumszenen musste man aber weiterhin mit der Lupe suchen.

Da war das beherzte Einsteigen von Lilien-Keeper Marcel Schuhen, der nach einer Flanke von Yannick Gerhardt vor dem frei stehenden Jonas Wind klären konnte, der einzige Höhepunkt (40.). So ging es mit einem angemessenen 0:0 in die Kabine.