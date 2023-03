Top-Partie gegen Ex-Coach als Wegweiser: Lilien wollen mit "Herz" in Erfolgsspur zurück!

Trotz aller Wertschätzung von Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht (49) gegenüber Lautern-Coach Dirk Schuster (55) wollen die Lilien am Samstagabend unbedingt siegen. © Friso Gentsch/dpa

Personell sieht es derzeit mau aus beim Aufstiegsaspiranten Darmstadt 98, weshalb auch Cheftrainer Torsten Lieberknecht (49) auf der Pressekonferenz am Freitag auf dieses Thema nur semi-gut zu sprechen war.

"Tobias Kempe wird ausfallen. Patric Pfeiffer hat in der Reha einen Rückschlag in Form eines kleinen Muskelfaserrisses erlitten. Bei Mathias Honsak ist es eine Risikoabwägung. Ansonsten haben wir ein paar Verletzte, ohne näher darauf eingehen zu wollen. Wir werden morgen sehen, wer dabei sein kann", gab der 49-Jährige trotzdem zu Protokoll.

Einen Match-Plan für das Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky) hat Lieberknecht bereits fest im Kopf.

Ein paar Details verriet er auch den vertretenen Medien: "Wir werden - wie in jedem Spiel - den Gegner respektieren und ihn in seinen Stärken nicht unterschätzen. Wir wollen präsent sein und mutig spielen sowie die Wut, die nach der Niederlage in Bielefeld da ist, gemeinschaftlich kanalisieren, um so ein richtig gutes Spiel abzuliefern."

Außerdem spiele vor allem "das Herz" eine große Rolle bei solch prestigeträchtigen Begegnungen, um das Spielfeld am Ende als Sieger zu verlassen.