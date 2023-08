Frustrierender Bundesliga-Heimauftakt für die Lilien: Ausreden Fehlanzeige

Darmstadt - Die Ernüchterung bei den Profis des SV Darmstadt 98 war nach dem 1:4 (1:3) gegen den 1. FC Union Berlin groß. Der Aufsteiger musste beim ersten Saison-Heimauftritt in der Bundesliga am Samstag bitteres "Lehrgeld" zahlen, wie Trainer Torsten Lieberknecht (50) enttäuscht feststellte.

Zumal die Hessen nach einer frühen Gelb-Roten Karte für den Berliner Brenden Aaronson (22) 70 Minuten lang mit einem Mann mehr spielten. "Speziell in Überzahl darf man keine Standardgegentore bekommen", sagte Schuhen.

"Der Killer in der ganzen Partie waren die Standards", monierte der 50-Jährige. "Da brauchst du kein Fußballlehrer zu sein. Da waren mehr als 17.000 Leute, die haben das auch gesehen."

Darmstadts Coach, Torsten Lieberknecht (50), hatte die Faxen schnell dicke. © Thomas Frey/dpa

Dennoch waren die Hausherren dem abgezockten Champions-League-Teilnehmer nicht gewachsen. Fabian Holland (33) zeigte sich davon nicht übermäßig überrascht. "Wir wussten von vorneherein, dass wir etwas öfter als letztes Jahr als Verlierer vom Platz gehen", sagte der Kapitän.

Der Trainer ist nun als Psychologe gefordert. "Wir müssen einfach noch mehr daran glauben, dass wir in dieser Liga eine Berechtigung haben. Da geht es um Motivation, um Führung meinerseits. Ich muss mit meinen Jungs positiv bleiben und sie auf das nächste Spiel vorbereiten und dann schauen wir mal. Irgendwann werden wir auch belohnt", sagte Lieberknecht.

Am kommenden Samstag wartet mit Bayer Leverkusen allerdings eine ähnliche Herkulesaufgabe wie gegen die Berliner, die schlichtweg eine Nummer zu groß für den Neuling waren.

"Wir sprechen auf der anderen Seite von einem Spieler wie Robin Gosens (29), der zwei Tore macht. Wir wissen, was das für ein Spieler ist, wo er herkommt und warum er geholt wurde", sagte Lieberknecht über den im Sommer enorm verstärkten Union-Kader. "Bei uns reden wir dann über einen Clemens Riedel (20), den wir aus der U19 sukzessive weiter aufbauen."

Für die Lilien geht es jetzt darum, nicht den Glauben an die eigenen Fähigkeiten zu verlieren. "Wir dürfen nicht in ein totales Zerwürfnis verfallen", mahnte Lieberknecht und kündigte an: "Wir müssen bei uns bleiben und weiterhin der Mannschaft den Rücken stärken."