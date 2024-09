Irres Spiel auf Schalke: Jubelnde Darmstädter drehen 0:3-Rückstand!

Gelsenkirchen/Darmstadt - Was für ein Spielverlauf: Nach einem 0:3-Rückstand auf Schalke dreht Darmstadt 98 sensationell das Spiel und gewinnt noch 5:3 (1:3).

Da sah für Schalke 04 noch alles gut aus: Mousa Sylla erzielt das 2:0. © Tim Rehbein/dpa

Zum Krisengipfel der gerade alles andere als gut in die Saison gestarteten Traditionsteams gab es in der Veltins-Arena ein richtiges Spektakel mit acht Toren.

Sah es im ersten Durchgang noch über weite Strecken so aus, als würden die in dieser Spielzeit noch sieglosen Lilien eine richtige Klatsche kassieren, gab es in der zweiten Halbzeit überraschenderweise gänzlich vertauschte Rollen.

Aber der Reihe nach: Durch Tore von Tobias Mohr (14.), Mousa Sylla (34.) und Ron Schallenberg (38.) hatten die Knappen die Partie eigentlich schon eingetütet, hätten sogar durchaus noch höher führen können.

Doch in der fünften Minute der Nachspielzeit griff plötzlich der VAR ein, und das war vollkommen in Ordnung.

Denn Sylla war nach einer Ecke der Darmstädter mit der Hand am Ball gewesen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Fraser Hornby zum 3:1 (95.+5).