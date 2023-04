28.04.2023 16:37 Macht Darmstadt 98 die Relegation gegen Kiel schon fix? "Jungs leisten Außergewöhnliches"

Der SV Darmstadt 98 will am Sonntag drei Punkte im Auswärtsspiel gegen Holstein Kiel einfahren. Damit wäre am Saisonende mindestens der Relegationsplatz sicher.

Darmstadt - Mit einem Sieg bei Holstein Kiel will der SV Darmstadt 98 dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga einen Schritt näher kommen und zumindest die Teilnahme an der Relegation vorzeitig perfekt machen. Lilien-Coach Torsten Lieberknecht (49) wird seine Darmstädter auch am Sonntag wieder von der Seitenlinie aus nach vorne peitschen, um einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg zu machen. © Thomas Frey/dpa Sollte der Zweitliga-Tabellenführer an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) drei Punkte aus dem hohen Norden entführen, wäre ihm am Saisonende mindestens der dritte Platz sicher. Auf solche Rechenspiele lässt sich Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht (49) zwar nicht ein. Doch schon vor dem Auftritt in Kiel fand er lobende Worte für seine Mannschaft, die in dieser Saison erst vier Partien verloren hat und mit 24 Gegentoren die beste Defensive im gesamten Profi-Fußball stellt. "Die Jungs leisten Außergewöhnliches. Es ist überhaupt nicht alltäglich, was die Mannschaft seit Monaten abzieht", sagte Lieberknecht am Freitag. SV Darmstadt 98 Nach Paderborn-Sieg: Lilien-Coach Lieberknecht lässt sich erste Aufstiegsträume entlocken! Mit 61 Punkten führen die Südhessen die Tabelle vor dem 1. FC Heidenheim und dem Hamburger SV an und können den Aufstieg aus eigener Kraft schaffen. Neben Kiel geht es noch gegen den FC St. Pauli, Hannover 96, den 1. FC Magdeburg und die SpVgg Greuther Fürth. "Wir dürfen nicht erwarten, dass uns irgendeine Mannschaft etwas schenkt", mahnte Lieberknecht mit Blick auf das Restprogramm. In Kiel kann der 49-Jährige personell fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Kapitän Fabian Holland (32), Abwehrspieler Frank Ronstadt (25) und Stürmer Oscar Vilhelmsson (19) fehlen. Lieberknecht versprach daher, man werde versuchen, jeden einzelnen Lilien-Fan "wieder glücklich nach Hause fahren zu lassen". Tabelle 2. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 SV Darmstadt 98 29 45:24 61 2 1. FC Heidenheim 1846 29 59:31 57 3 Hamburger SV 29 58:38 56 4 SC Paderborn 07 29 56:36 47 5 FC St. Pauli 1910 29 45:34 47 6 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 29 48:38 47 7 1. FC Kaiserslautern 29 43:37 44 8 Holstein Kiel 29 48:49 40 9 Karlsruher SC 29 48:46 39 10 Hannover 96 29 40:44 37 11 SpVgg Greuther Fürth 1903 29 39:43 36 12 1. FC Magdeburg 29 39:50 35 13 1. FC Nürnberg 29 26:41 33 14 Eintracht Braunschweig 29 35:47 32 15 Arminia Bielefeld 29 44:52 29 16 SSV Jahn Regensburg 29 28:45 28 17 FC Hansa Rostock 29 25:46 28 18 SV Sandhausen 1916 29 31:56 25 Die Tabelle der 2. Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Zweitliga-Meister und steigt in die 1. Bundesliga auf. Letzteres gilt auch für Rang 2. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Rang der Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in Deutschlands höchster Fußball-Spielklasse.

Titelfoto: Thomas Frey/dpa