Mainz 05 ballert klar unterlegenes Darmstadt 98 in die 2. Liga!

Die Mainzer bejubeln das 1:0 mit dem Torschützen Andreas Hanche-Olsen, der seinen ersten Saisontreffer erzielt hatte. © Torsten Silz/dpa

Nach einem recht ausgeglichenen Beginn hatten die Hausherren nach 30 Minuten die Partie dominiert und letztlich hochverdient gewonnen. Die Tore erzielten Andreas Hanche-Olsen (32.), Brajan Gruda (60.) und zweimal Jae-sung Lee (80., 84.).

Mit nunmehr neun Punkten Rückstand auf Mainz auf dem Relegationsplatz ist der Klassenerhalt für die Lilien zwar noch rechnerisch möglich, aber mehr als unwahrscheinlich.

Die Partie in Mainz legte einen schwungvollen Start hin. Zunächst tanzte Jonathan Burkardt Thomas Isherwood im Darmstädter Strafraum aus, seinen Schuss aus zwölf Metern parierte Schlussmann Marcel Schuhen hervorragend (5.).

Im Gegenzug klärte der aus seinem Kasten stürzende Robin Zentner haarscharf vor Mathias Honsak (6.). Dann drosch Lee das Leder aus fünf Metern über das Lilien-Tor (10.).

Nach etwa einer halben Stunde legten die Hausherren eine Schippe drauf und belohnten sich: Eine Freistoßflanke von Nediem Amiri verlängerte Lee artistisch am Fünfer mit dem Kopf an den langen Pfosten, wo Hanche-Olsen am schnellsten reagierte und aus kurzer Distanz zum 1:0 einschob (32.).