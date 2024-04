In Darmstadt gehen die Lichter aus: Mainz führt zur Halbzeit im Abstiegs-Krimi!

Der aus seinem Kasten gestürmte Mainzer Keeper Robin Zentner klärt in letzter Sekunde von Darmstadts Mathias Honsak. © Torsten Silz/dpa

Ein Tor des Mainzers Andreas Hanche-Olsen sorgte in der 32. Minute für die durchaus nicht unverdiente Führung der Rheinhessen.

Für die Lilien war vor der Partie klar, dass ein Sieg Pflicht ist, um noch Chancen auf den Relegationsplatz zu haben. Bei diesem Vorhaben konnte auch Tim Skarke helfen. Der Einsatz des Acht-Tore-Mannes war wegen muskulärer Probleme fraglich gewesen, er konnte aber neben Sturmpartner Oscar Vilhelmsson auflaufen.



Im Spiel war von Anpfiff an enorm Feuer! Zunächst tanzte Jonathan Burkardt Thomas Isherwood im Darmstädter Strafraum aus, seinen Schuss aus zwölf Metern parierte Schlussmann Marcel Schuhen hervorragend (5.). Im Gegenzug klärte der aus seinem Kasten stürzende Robin Zentner haarscharf vor Mathias Honsak (6.). Dann drosch Jae-sung Lee das Leder aus fünf Metern über das Lilien-Tor (10.).

Mainz hatte mehr Ballbesitz, aber die Gäste versteckten sich nicht. Und so erspielten sich beide Teams in der Folge weitere Chancen, wenn auch nach 20 Minuten die Begegnung etwas an Tempo verlor.