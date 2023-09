Mit Unfair-Traumtor zum Kantersieg? Fabian-Crash leitet Boniface-Show ein!

Das Fabian-Duo krümmte sich, Jeremie Frimpong (o.l.) leitete trotzdem den Gegenangriff ein. © Bernd Thissen/dpa

Wie schon gegen Gladbach avancierte B04-Königstransfer Victor Boniface mit drei Scorern zum Mann der Begegnung, seine erste Bude sorgte jedoch für Gesprächsstoff.

Nach einer Darmstädter Ecke prasselten Fabian Nürnberger und Fabian Holland in der Leverkusener Hälfte unglücklich zusammen und blieben benommen liegen, während der Konter rollte.

Auf der rechten Seite kam Boniface ans Spielgerät, tanzte sich mit viel Tempo locker leicht in sowie durch den Sechzehner und lupfte die Kugel anschließend sehenswert über SVD-Keeper Marcel Schuhen hinweg ins Netz (21. Minute).

Lilien-Coach Torsten Lieberknecht tobte zwar an der Seitenlinie, die Proteste der Gäste-Kicker gegenüber Schiri Sven Jablonski hielten sich aber trotzdem in Grenzen. Obwohl es früher zum guten Ton gehörte, den Ball in solchen Situationen ins Aus zu spielen, obliegt die Unterbrechungs-Gewalt inzwischen gänzlich dem Referee.

Das wissen die Profis, ein fader Beigeschmack lag bei dem Traumtor dennoch auf der Zunge. Zumal Nürnberger wenig später verletzt rausmusste.

"Vielleicht hätte der Schiedsrichter eingreifen können, aber unsere Spieler müssen das zu Ende spielen", sagte B04-Boss Thomas Eichin in der Pause am Sky-Mikrofon.