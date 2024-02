Nach Lilien-Remis in Gladbach: Zwei Leistungsträger fallen aus, ein Neuzugang macht Hoffnung

Tims Skarke (27, M.) und Matej Maglica (25, l.) werden Darmstadt 98 im nächsten Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart fehlen. © Roberto Pfeil/dpa

Mit dem Punktgewinn im Borussia-Park war Polter zufrieden. "Ich bin noch nicht so lange hier. Deswegen kann ich nicht alles bewerten, aber ich habe Spiele von Darmstadt in der Hinrunde gesehen und festgestellt, dass immer kompakt gespielt und trotzdem Gegentore gefressen wurden", so der ehemalige Schalker, der in der Hinrunde beim Zweitligisten wenig Spielzeit bekam und sich im Dezember einen Leistenbruch zugezogen hatte.

Anschließend ergänzte er: "Das, was wir heute als Auswärtsspiel auf den Platz gebracht haben, muss die Grundbasis sein."

Das Offensivspiel der Darmstädter wird durch den früheren Junioren-Nationalspieler sichtlich belebt. Mit Sturm-Partner Tim Skarke (27) an der Seite sorgte Polter für einige gute Aktionen im Angriff.

Skarke, der beste Torschütze seines Teams, wird aber ebenso wie Matej Maglica (25) wegen der fünften Gelben Karte am nächsten Samstag im Spiel gegen den VfB Stuttgart fehlen.