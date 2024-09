Nach überraschendem Rücktritt: Torsten Lieberknecht rührt Fans mit Tränen-Abschied

Darmstadt - Torsten Lieberknecht (51) und die Lilien : Das passte lange Zeit nicht nur sportlich wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Auch der Mensch hinter dem Mann an der Seitenlinie sah sich als Teil von Verein und Stadt. Nach seinem Rücktritt war es also nur logisch, dass der Abschied emotional ausfallen würde. Nichtsdestotrotz ist dieser Clip nichts für zartbesaitete Fußballseelen .

Die Zuneigung der Fans sowie der Menschen in der Stadt habe er aber selbst in den schwierigsten Zeiten niemals vermisst, wie er weiter erklärte.

Und auch dort wurde es zu Beginn der aktuellen Spielzeit nicht besser. Nur ein Punkt aus den ersten fünf Partien schleuderte die Lilien direkt auf den Relegationsplatz in Liga zwei. Für Lieberknecht Grund genug, am vergangenen Sonntag die Reißleine zu ziehen und seinen Rücktritt zu erklären .

Seinen Dank sprach Lieberknecht unter anderem für "eine unfassbare Zeit, die wir zusammen erlebt, aber auch durchlebt haben". Denn auf den sensationellen Aufstieg in der Saison 2022/23 folgte ein krachender Absturz sowie der sofortige Wiederabstieg in das deutsche Fußball-Unterhaus.

Trotzdem gelang es ihm auf überzeugende Art und Weise seine Dankbarkeit in Richtung des Vereins, aber vor allem auch in Richtung der Darmstädter Fans in über alle Maßen glaubwürdiger Art und Weise zu transportieren.

Der Abschied von den "Heinern" fiel Lieberknecht sichtlich schwer. © Torsten Silz/dpa

Im letzten Drittel des Videos wird das dann ganz besonders emotional: "Behaltet mich als Mensch und Trainer in Erinnerung, der von Tag eins an Darmstadt und die Lilien an gelebt hat (...), mit voller Identifikation und aus vollem Herzen", so Lieberknecht.

Auch in schweren Zeiten privater Natur habe er stets die Zuneigung und das Mitgefühl Darmstadts gespürt. Insbesondere rund um den November des vergangenen Jahres, als Lieberknechts Frau Simone einen Schlaganfall erlitt und der Fußballlehrer sein Trainer-Dasein kurzzeitig vollkommen nachvollziehbar zur Nebensache erklärte.

"Das werden wir nie vergessen", kam es dem 51-Jährigen gerade noch über die Lippen, ehe er zu den finalen Worten seines Abschieds-Statements kam.

"Draußen scheint die Sonne und deshalb freue ich mich, euch aus der Ferne immer wieder singen zu hören: 'Die Sonne scheint'." Hierauf folgte schließlich ein bereits in Tränen gehülltes "Ciao, euer Torsten", ehe er aufgelöst das Set verließ.

Für Lieberknechts Nachfolger, der bislang noch nicht feststeht, dürfte es spätestens hiernach durchaus schwierig werden, die vor allem die durch Lieberknechts Rücktritt entstandene, emotionale Lücke zu füllen.