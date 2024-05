Nach "unentschuldbarem" Darmstadt-Desaster: Spieler-Zwist und bedienter Coach

Darmstadt-Keeper Marcel Schuhen (31, l.) und Innenverteidiger Christoph Klarer (23), hier im Zweikampf mit Hoffenheims Schmidt (30), führten nach dem Abpfiff einen energischen Disput. © Montage: David Inderlied/dpa, Uwe Anspach/dpa

Weder auf dem Platz noch auf der Tribüne war man sich nach diesem Darmstädter Debakel einig. Auf dem Rasen gerieten Torwart Marcel Schuhen (31) und Abwehrspieler Christoph Klarer (23) aneinander, von den Rängen wurde die Mannschaft mit einer Mischung aus Buhrufen, Pfiffen und Applaus verabschiedet.



Eindeutig war hingegen das Ergebnis: Mit 0:6 kam der SV Darmstadt 98 gegen die TSG 1899 Hoffenheim am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga unter die Räder.

Ebenso eindeutig wie das Ergebnis waren auch die Reaktionen nach dieser desaströsen Vorstellung.

"Es ist ein blamables Auftreten gewesen", sagte Trainer Torsten Lieberknecht (50), den man selten zuvor so niedergeschlagen sah wie nach der Partie am Sonntag. Diese Leistung sei "unentschuldbar" gewesen, betonte er.

Während des Spiels reagierten einige Darmstädter Fans mit Häme und Spott auf das Spiel ihrer eigenen Mannschaft. Zwischenzeitlich wurde jeder angekommene Pass bejubelt. Für die Fußballprofis dürfte das der Tiefpunkt in einer ohnehin schon enttäuschenden Saison gewesen sein.

"Nach so einem Resultat stellt man sich kurz, nimmt an, was entgegenkommt - auch wenn es keine schönen Worte sind", sagte Klarer. Warum er und Schuhen sich nach dem Schlusspfiff in die Haare gerieten, blieb unklar. "Was jetzt genau passiert ist, weiß ich nicht", sagte Lieberknecht.